Viviendas Mermoz: la obra llega al tramo final y 72 familias tendrán un nuevo hogar 

Las obras del proyecto habitacional “72 Viviendas Mermoz”, que se lleva a cabo en el barrio La Chechela de Belén de Escobar, entró en la etapa final y 72 familias del distrito están muy cerca de tener un nuevo hogar.



El intendente Ariel Sujarchuk recibió en el Palacio Municipal a Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, y a Diego Menéndez, administrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, con quienes compartió una reunión de trabajo de cara a lo que será la inauguración y entrega de las viviendas a sus propietarios.



“La demanda habitacional en la provincia de Buenos Aires es alta, por eso es muy importante que el Estado genere respuestas concretas. Quiero resaltar el trabajo en conjunto que realizamos desde el Municipio con el gobernador Axel Kicillof, ya que gracias a esa articulación este proyecto se concretó y dentro de muy poco tiempo estas casas estarán llenas de familias”, expresó Sujarchuk.



Por su parte, Batakis, quien luego de la reunión recorrió las obras junto al secretario general Beto Ramil, expresó que “Escobar es un Municipio con el cual se puede generar políticas públicas de manera mancomunada. Es fundamental que sigamos trabajando para los vecinos y vecinas con los gobiernos comunales, mucho más teniendo en cuenta la coyuntura económica y social que estamos atravesando. El rol del Estado es hacer viviendas, brindar salud pública, seguridad, educación y así mejorar la calidad de vida de la gente”.



La obra fue financiada por el Instituto de la Vivienda bonaerense y se desarrolla sobre la calle Formosa, entre José Hernández y Juan Mermoz Norte. Incluye la construcción de 72 viviendas distribuidas en tres manzanas: 32 de tres ambientes, 37 de dos ambientes y tres adaptadas para personas con movilidad reducida. Además, el proyecto contempla toda la infraestructura necesaria para el barrio: red de gas, agua, desagües pluviales y cloacales, pavimento e iluminación pública.



El proyecto se inició el 15 de septiembre de 2022. Durante 2024 estuvo neutralizado por un proceso de reestructuración financiera, pero en 2025 los trabajos se retomaron y en la actualidad la obra está prácticamente terminada, ya que solo resta una intervención de Edenor para habilitar el suministro eléctrico. Si esta etapa avanza según lo previsto, se proyecta la entrega formal de las viviendas durante el mes de marzo.



En tanto, los 72 preadjudicatarios fueron seleccionados mediante un sorteo público realizado en septiembre de 2023. El proceso de evaluación se completó con aval técnico del área social del Instituto de la Vivienda y ya se asignaron todas las unidades. Además, a través del programa “Identidad”, los propios vecinos y vecinas eligieron los nombres de las calles internas del nuevo barrio, que se llamarán Islas del Atlántico Sur y Veteranos de Guerra.