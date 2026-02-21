Finde en Escobar: Peatonal Ochentosa Vol. II, la Fiesta de la Cerveza y una Peatonal Japonesa son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan una nueva edición de la Peatonal Ochentosa, la Fiesta de la Cerveza y una Peatonal Japonesa, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 18 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), con la muestra de Artistas Visuales de Escobar (AVES) compuesta por más de 30 obras que incluyen pinturas, esculturas, dibujos, textiles, grabados, cerámica y fotografía. La experiencia se repetirá el domingo, ambos días la entrada será libre y gratuita. Además, El Cine Italia proyectará las películas “Goat: La Cabra que Cambió el Juego” en 3D a las 16:30 horas, la nominada al Oscar “Hamnet” a las 19 horas, y “Cumbres Borrascosas” a las 21:30 horas.

El sábado, de 9 a 13 horas en Belén de Escobar (Mendoza y Sanguinetti), se desarrollará una jornada del Mercado de Productos Familiares, donde las vecinas y vecinos podrán encontrar lácteos, frutas, verduras y distintos productos elaborados por emprendedores locales a precios accesibles. Además, contará con un operativo de Salud y Zoonosis para brindar servicios y asesoramiento a toda la comunidad. Más tarde, a partir de las 18 horas, se realizará la Peatonal Ochentosa Vol. II en Belén de Escobar (Hipólito Yrigoyen y Av. Tapia de Cruz), con feria de emprendedores, food trucks, shows en vivo y un cierre musical a cargo de DJ Marx y Nos Gustan los ’80. A la misma hora, en el Paseo Mendoza de Ingeniero Maschwitz (desde Los Rosales hasta El Dorado), tendrá lugar la Fiesta de la Cerveza con una gran variedad de cervezas artesanales, food trucks y shows en vivo de bandas y artistas itinerantes.

También el sábado, desde las 19 horas en el anfiteatro El Dorado (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se realizará la Gran Milonga El Dorado con clase abierta a cargo de Carolina Lafata y Pablo Villaraza, exhibiciones de tango danza, una exposición de artistas plásticos, música del DJ Pablo Brunetti y shows en vivo de Bien Pulenta, El Cachivache Quinteto y la Orquesta Típica Fierro Chifle.

El domingo, a partir de las 13 horas, habrá una Peatonal Japonesa en el Paseo Mendoza con comidas típicas, danzas tradicionales, una muestra de artes marciales, desfiles, artesanías y mucho más. Además, en el mismo lugar, a las 17 horas tendrá lugar el encuentro “K-Pop Random Dance Challenge” con competencias de cosplay y música en vivo. Por último, el Cine Italia tendrá funciones gratuitas de las películas “Marcianos al Ataque” a las 19 horas y “Borat” a las 21:30 horas.