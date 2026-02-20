Cronograma de Servicios Municipales durante el Paro Nacional

Ante el paro nacional anunciado por la CGT, la Municipalidad de Escobar informa que garantizará durante todo este jueves el funcionamiento en las áreas esenciales de salud, seguridad y emergencias. La recolección de residuos, por tratarse de un servicio tercerizado, se verá afectada durante todo el día, retomando su trabajo habitual el viernes a las 0 horas, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas sacar la basura recién el jueves por la noche.



CENTROS DE SALUD DE GUARDIA



El Municipio dispuso que funcionarán guardias las 24 horas en los siguientes centros de salud:

• Hospital Municipal de Garín “Dr. Horacio Dupuy” (Boulevard Presidente Perón 117).

• UDP de Maquinista Savio “Susana Lara” (Independencia 141).

• UDP de Matheu “Dr. Horacio Canesi” – Polo Sanitario (Sarmiento 41).

• UDP de Belén de Escobar (Cervantes 635).

• UDP de Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado y Avellaneda).

• Juan Carlos Selles (Garín).

• Dra. Marta Velazco (Loma Verde).

• Juana Azurduy (Belén de Escobar).



SEGURIDAD Y EMERGENCIAS



Tanto la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad como Defensa Civil mantendrán sus operativos habituales. Ante cualquier denuncia o situación de emergencia, vecinos y vecinas pueden comunicarse con el sistema Ojos y Oídos en Alerta o al 911.