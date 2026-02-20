Este sábado, nueva edición de la Peatonal Ochentosa

Tras el sensacional éxito de la última edición, que convocó a más de 6 mil vecinos y vecinas la Peatonal Ochentosa regresa este sábado 21 de febrero desde las 18 horas a la calle Hipólito Yrigoyen, entre Av. Tapia de Cruz y Estrada, en Belén de Escobar.



Organizada por la Municipalidad en el marco de las Peatonales de Verano, la propuesta vuelve a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes del distrito. Con acceso libre y gratuito, ofrecerá artistas en vivo, food trucks y feria de emprendedores y emprendedoras.



La grilla artística será la siguiente:

• 19 hs: Estimados Rockers

• 20 hs: Trabajadores del Blues

• 21 hs: Banda en Fuga

• 22 hs: Gravity

• 23 hs: DJ Javier Marx – “Nos gustan los 80’s”