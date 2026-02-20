Plan FinEs: inscripciones abiertas para terminar el secundario

Abrió la inscripción para cursar el primer cuatrimestre del Plan FinEs 2026, el programa creado en 2008 por el Ministerio de Educación de la Nación que busca garantizar el derecho a la educación secundaria para personas mayores de 18 años, articulando su desarrollo en escuelas, organizaciones sociales, parroquias, UGCs, sociedades de fomento y centros comunitarios. En marzo de 2024, el gobierno nacional discontinuó el financiamiento del programa, pero en la provincia de Buenos Aires se mantuvo gracias a aportes provinciales y municipales.



La inscripción se realiza hasta el 6 de marzo de manera presencial en distintos puntos del partido y debe presentarse la siguiente documentación: fotocopia de DNI, fotocopia de partida de nacimiento, y la trayectoria de estudios cursados, aclarando si se adeudan materias. Además, se debe llevar una planilla de inscripción que se retira en la librería Renacer (Estrada y Sarmiento, Belén de Escobar), en Kiosco Patry (Mendoza 467, Garín), o en el mismo lugar de la inscripción.



Para consultas se puede enviar un correo electrónico a finesescobar@abc.gob.ar. El cronograma y lugares de inscripción es el siguiente:



Escuela Primaria 4, Cabral y Alvarado, Belén de Escobar

Lunes de 19:30 a 21 horas.



Escuela Primaria 16, Ángel Gibón 579, Belén de Escobar

Lunes de 19 a 20 horas y jueves de 18:30 a 21 horas.



Centro Cultural Macacha Güemes, Tapia de Cruz 1183, Belén de Escobar

Miércoles de 18 a 19 horas.



Punto Digital, Lauria 107, Belén de Escobar

Jueves de 10 a 11 horas.



Ayudemos a Ayudar”-Iglesia “Mi Amigo Fiel”, Alberdi 451, Matheu

Martes de 18:30 a 19:30 horas.



Escuela Primaria 31, Olivos 2090, Maquinista Savio

Miércoles de 18 a 20 horas.



UGC SA3, Chaco 242, Maquinista Savio.

Jueves de 18 a 20 horas.



Escuela Primaria 13, General Las Heras 1616, Ingeniero Maschwitz

Lunes de 19 a 20:30 horas.



Escuela Primaria 18, Padre Perna esquina Mendoza, Garín

Lunes de 18 a 19:30 horas.



UGC GA 4B, Falco 1799, Garín

Lunes de 18:30 a 19:30 horas.