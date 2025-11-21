Trámites fáciles y rápidos con la nueva Oficina Virtual de Escobar

La Municipalidad de Escobar presentó su nueva Oficina Virtual, una herramienta digital que permite realizar trámites y consultas de manera ágil y sencilla, sin necesidad de acercarse a una dependencia municipal. A través de Flora, la asistente virtual del Municipio, las y los vecinos pueden comunicarse por WhatsApp al (11) 6813-1202 y, cuando la consulta lo requiera, ser derivados a un agente humano de las áreas correspondientes. En esos casos, Flora conecta al vecino o vecina con un trabajador o trabajadora municipal que continúa la conversación de manera personalizada y, si es necesario, envía el enlace para realizar una audiencia virtual. De este modo, la Oficina Virtual combina la eficiencia de la inteligencia artificial con la atención directa de especialistas en cada dependencia.



En esta primera etapa, la Oficina Virtual brinda atención de la Secretaría Contravencional, donde las y los vecinos pueden gestionar infracciones de Tránsito o Varios (Comercio, Abasto, Bromatología, Industria, Obras Particulares y Transporte). Si requieren una audiencia virtual, el sistema envía automáticamente un enlace para conectarse desde cualquier lugar, evitando la presencialidad. Las audiencias pueden realizarse en el momento o programarse dentro del horario de atención (lunes a viernes de 8 a 15 horas). Una vez finalizada la audiencia, el descargo y la resolución se envían directamente por Flora, junto con el enlace de pago correspondiente. Solo es necesario asistir en persona para retirar la licencia o para trámites vinculados a levantamientos de secuestro o clausura.



También se pueden realizar gestiones de AMIP, como altas, bajas o modificaciones de automotores; cambio de titularidad o de responsable de pago; emisión y pago de boletas; adhesión a boleta digital o débito automático; y solicitud de certificados fiscales, exenciones o planes de pago, entre otros trámites. En caso de requerir asistencia personalizada, se puede realizar o agendar una videollamada para avanzar en cada gestión de forma acompañada, dentro del horario de atención, de lunes a viernes de 8 a 14.30 horas.



Otra área disponible es la Oficina de Defensa del Consumidor, que ofrece la posibilidad de mantener una conversación personalizada por chat para consultar el estado de las causas, las cuales se pueden iniciar a través de la plataforma www.escobar360.gob.ar.



En los próximos meses, se irán incorporando nuevas áreas de la Municipalidad de Escobar a la Oficina Virtual, con el objetivo de agilizar la atención, centralizar gestiones y ofrecer una experiencia cada vez más accesible, moderna y eficiente para las y los vecinos.