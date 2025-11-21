Escobar Sostenible: agenda de noviembre de talleres y capacitaciones en la Reserva Natural de Maschwitz

Durante noviembre, la Municipalidad de Escobar presenta una nueva oferta de talleres abiertas a la comunidad, con propuestas teóricas y prácticas para fortalecer el compromiso ambiental local.



Estas actividades son sin cargo gracias al aporte de los vecinos a través del pago de las tasas municipales.





Grilla de actividades:



Taller “Detox Herbal”

Preparados naturales con plantas herbales detox y medicinales.

Sábado 22 de noviembre | 10 a 12 hs.

Reserva Natural Educativa de Ing. Maschwitz.



Taller “Reusá y brillá”

Creación de adornos navideños con materiales reciclables.

Sábado 29 de noviembre | 10 a 12 hs.

Reserva Natural Educativa de Ing. Maschwitz.





En todos los casos se requiere inscripción previa a través de www.escobar360.gob.ar en la sección Escobar Sostenible/ Capacitaciones Sostenibles.