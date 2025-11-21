Interes general

Escobar Sostenible: agenda de noviembre de talleres y capacitaciones en la Reserva Natural de Maschwitz

19 noviembre, 2025
Durante noviembre, la Municipalidad de Escobar presenta una nueva oferta de talleres abiertas a la comunidad, con propuestas teóricas y prácticas para fortalecer el compromiso ambiental local.

Estas actividades son sin cargo gracias al aporte de los vecinos a través del pago de las tasas municipales.


Grilla de actividades:

🍃 Taller “Detox Herbal”
Preparados naturales con plantas herbales detox y medicinales.
📅 Sábado 22 de noviembre | 🕙 10 a 12 hs.
📍 Reserva Natural Educativa de Ing. Maschwitz.

✨ Taller “Reusá y brillá”
Creación de adornos navideños con materiales reciclables.
📅 Sábado 29 de noviembre | 🕙 10 a 12 hs.
📍 Reserva Natural Educativa de Ing. Maschwitz.


En todos los casos se requiere inscripción previa a través de www.escobar360.gob.ar en la sección Escobar Sostenible/ Capacitaciones Sostenibles.