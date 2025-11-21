Atlético Escobar goleó a La Josefa FC y ahora espera a Monte Grande para definir su pase a los playoffs del Regional Federal Amateur

Con una feroz contundencia, Atlético Escobar goleó 4 a 0 a La Josefa FC en Campana, volvió a liderar la Zona 4 y araña la clasificación a los playoffs del Torneo Regional Federal Amateur: este domingo, de local en Deportivo Armenio, necesita conseguir al menos un empate frente a Monte Grande para garantizar el pase a la siguiente ronda.



Los dirigidos por Nahuel Simi se pusieron en ventaja al minuto de juego gracias a un saque largo de Lucas Álvarez y la corajeada de Nahuel Luna para ganarle a dos defensores. Acto seguido, un centro preciso de Tomás Portillo encontró el salto perfecto de Matías Rodríguez para el 2 a 0. El nocaut lo sentenció Pedro Szeszurak al filtrar la última línea y definir con elegancia frente a la salida del arquero. Quince minutos, partido liquidado.



Despedazado cualquier atisbo de respuesta de La Josefa, el DT Simi abandonó el 4-4-2 sencillo y eficiente con el que se plantó en el primer tiempo y apostó al 4-2-3-1. El dominio fue abrumador ante un rival sin ideas ni piernas que apenas cruzaba mitad de cancha. Nicolás Cupolo pescó una serie de rebotes en el área y selló el 4 a 0 final, en un trámite que apenas se inquietó por las constantes agresiones verbales y físicas de los locales.



Formaciones:



La Josefa FC: Ezequiel Urbina; Sebastián Salamandri, Gonzalo Maidana, Santiago Ojuez; Alexis Ramos, Joaquín Gastañaga, Braian Civico, Nicolás Rapuzzi, Iván García; Maximiliano Díaz y Daniel Canale. DT: Cristian Robaglio. Luego ingresaron Néstor Migueles, Rodrigo Romero y Thiago Caballero.



Atlético Escobar: Lucas Álvarez; Thiago Rodríguez, Dante Verón, Matías Rodríguez, Nicolás Cupolo; Pedro Szeszurak, Tomás Portillo, Omar Cerrillo, Gregorio Silva; Nahuel Luna y Martín Sosa. DT: Nahuel Simi. Luego ingresaron Lautaro Duarte, Lucas Mercado, Braian Ceballos y Tomás Islas.