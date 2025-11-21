Club de Robótica Municipal: aprendizaje tecnológico para jóvenes de 8 a 16 años

La Municipalidad de Escobar continúa fortaleciendo las propuestas de formación tecnológica con el desarrollo del Club de Robótica Municipal, que se dicta los lunes y miércoles de 18:30 a 20 horas en el Polo Tecnológico FlyTech y ya cuenta con la participación de 40 estudiantes.



En este espacio, los chicos y chicas realizan actividades de programación, electrónica y diseño e impresión 3D. Los grupos más pequeños trabajan con herramientas iniciales como el lápiz 3D, mientras que los mayores avanzan en simulaciones y proyectos con Arduino —una plataforma abierta para programar y controlar circuitos electrónicos— y en ejercicios con Tinkercad, una aplicación digital que permite modelar, simular y diseñar componentes en 3D de manera sencilla.



El Club de Robótica forma parte de Escobótica, el programa municipal de robótica que promueve la formación tecnológica en todas las edades, con próximas actividades destinadas también a adultos, docentes y vecinos interesados en la innovación.



Para más información sobre el Club de Robótica Municipal y las capacitaciones tecnológicas que se brindan en el Polo, se puede consultar el Instagram @polotecnologicoflytech o escribir al WhatsApp 11 3812-4171.