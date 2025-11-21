Savio: gracias a una denuncia vecinal, desarticulan una organización narco-criminal 

A partir de una denuncia anónima realizada por un vecino a través de la línea municipal 0800-555-3473 (Escobar sin Drogas), se llevó adelante un importante operativo policial en el barrio Amancay de Maquinista Savio que permitió desarticular una organización dedicada al narcomenudeo.



El procedimiento, desarrollado en distintas casas ubicadas sobre la calle Las Lilas, entre El Chingolo y El Hornero, culminó con la detención de seis hombres y una mujer mayores de edad vinculados a la comercialización de estupefacientes. Según la investigación, esos domicilios funcionaban como punto de venta controlados y operados de manera organizada.



Durante los allanamientos se secuestraron más de 1.700 gramos de cocaína y 856 gramos de marihuana fraccionada, listas para su comercialización por un valor estimado en $10.000.000. También se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares y elementos de corte, utilizados para el fraccionamiento de la droga.



Los operativos fueron realizados por la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Zárate–Campana, Subdelegación Escobar, con el apoyo de fuerzas como la Policía Municipal, la División Canina K9, el Centro de Operaciones Móvil de Escobar (COE) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).



Todos los aprendidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº3, a cargo de la doctora Lidia Fabiana Moro.