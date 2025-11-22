Mercado de Oportunidades Navideño: comienza el canje de entradas para los shows de «Sin Miedo» y Topa

Del 12 al 14 de diciembre llega el Mercado de Oportunidades Navideño al Predio Floral con descuentos y precios muy accesibles. Esta edición contará con dos grandes shows: el viernes 12 se realizará la fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con la actuación de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2, y el sábado 13 será la presentación de Diego Topa con un espectáculo infantil para toda la familia. Ambos shows tendrán lugar a las 19 horas en el escenario Campanario del predio ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar.

Desde el lunes 24 de noviembre se podrán retirar las entradas, canjeando cada una por cuatro alimentos no perecederos en la boletería del Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 9 a 22 horas y fines de semana según la disponibilidad horaria del teatro. El acceso a cada espectáculo es sin cargo, con cupos limitados de cuatro entradas por persona (cuatro alimentos por cada entrada). Los alimentos serán destinados a comedores del distrito, centros de jubilados y al programa Escobar Hambre Cero.

Organizado por la Municipalidad, el Mercado de Oportunidades es una posibilidad única para que emprendedores, empresas y comercios locales acerquen sus productos de diversos rubros como carnicería, fiambrería, perfumería, muebles, verdulería, ferretería, con descuentos y precios muy accesibles para toda la comunidad.