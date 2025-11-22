Calles de mano única y más lugar para estacionar: uno por uno, los cambios dispuestos en tres localidades

El Plan de Ordenamiento de Tránsito llevado adelante por la Municipalidad de Escobar, aprobado por unanimidad en el Honorable Concejo Deliberante, tendrá como cambios más visibles la eliminación de calles de doble sentido de circulación, que suelen provocar “embudos” en varios puntos del partido debido al estacionamiento indebido en ambos lados de la calzada. Más de 80 cuadras del partido se convertirán en calles de mano única, en las que estará permitido estacionar del lado derecho. De esta manera se ganará en fluidez y en espacios permitidos para estacionar. Además, se simplificarán los cruces en la Panamericana a la altura de la Av. de los Inmigrantes y en la zona de El Curvón, de Garín.



La Agencia Municipal de Tránsito y Transporte dispuso que los cambios se apliquen recién el 2 de enero de 2026, para informar con tiempo de las novedades a los vecinos y automovilistas de cada una de las zonas afectadas. Esto incluye reuniones y visitas a frentistas de cada uno de los sectores involucrados. Las novedades estarán nucleadas también en la web www.escobar.gob.ar/ nuevosentidovial .



Estos cambios forman parte de un Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana que también contempla la instalación de nuevos semáforos, la ampliación del programa Las Bicis, el sistema Mi Bus (que permite conocer recorridos, ubicación y horarios de colectivos) y el desarrollo del Observatorio de Movilidad, una herramienta tecnológica creada junto a Google, Ualabee y Waze.



CAMBIOS EN EL SENTIDO DE CALLES



En Belén de Escobar las calles que pasan a tener sentido único son:



– Sarmiento: entre Av. de los Inmigrantes y Los Lazaristas

– Bernardo de Irigoyen: de Los Lazaristas a Av. de los Inmigrantes

– Pellegrini: entre Estrada y César Díaz

– Los Lazaristas: de Sarmiento a Pellegrini

– Independencia: de Los Lazaristas a Av. Tapia de Cruz

– Independencia: de Travi a Colectora Este

– César Díaz: entre Colón y Moreno

– Belgrano: de Don Bosco a Av. 25 de Mayo

– San Lorenzo: entre Av. Tapia de Cruz y Don Bosco

– Gelves: de Libertad a Brussi

– General Paz: entre Brussi y Libertad

– Moreno: de Estrada a Av. Tapia de Cruz

– Belén: entre Libertad y Av. San Martín



En Garín, el plan busca también mejorar la fluidez entre el Boulevard Presidente Perón, la Colectora Oeste y las zonas más transitadas. Las calles que pasan a tener sentido único son:



– Sarmiento: de Blvd. Pres. Perón a Colectora Oeste

– General Las Heras: entre Colectora Oeste y Blvd. Pres. Perón

– Alvear: de Lamberti a Colectora Oeste

– Mitre: entre Colectora Oeste y Cabo 1º Sullings

– Eva Perón: de 2 de Abril a Buenos Aires

– Roma: entre Buenos Aires y 2 de Abril

– Padre Perna: de 2 de Abril a Buenos Aires

– Cabo 1º Sullings: de 2 de Abril a Buenos Aires

– Cabo 1º Sullings: doble mano entre Jorge Testa y Mitre (pasa a ser doble mano)

– Lamberti: de Buenos Aires a 2 de Abril

– Inocencio Arias: entre 2 de Abril y Sarmiento

– Ballester: de Sarmiento a Buenos Aires



En Ingeniero Maschwitz, los cambios comenzarán en zonas escolares y de alto tránsito. La calle La Plata pasará a tener sentido único entre Ituzaingó y Almirante Brown. A su vez, se prohíbe estacionar sobre la mano derecha de la calle Villanueva entre Almirante Brown y La Plata, para mejorar la circulación desde y hacia la estación.



CAMBIOS EN LAS COLECTORAS



En paralelo, se producirán modificaciones en las colectoras de la Autopista Panamericana, tanto en Belén de Escobar como en Garín.



En Belén, para agilizar el cruce de la Av. de los Inmigrantes y Panamericana, la colectora Este será mano única desde Las Casuarinas hasta la unión con Docente Angélica Serantes de Álvarez en sentido hacia el norte. En la colectora Oeste, habrá mano única sentido hacia el sur entre Artigas y César Díaz.



En Garín, para evitar congestionamientos en la zona de El Curvón, la colectora Oeste será mano única desde Corrientes hasta Mendoza y desde General Las Heras hasta la avenida Belgrano. Además, dos calles que la interceptan también cambian su sentido: Tucumán será mano única desde colectora hasta H. Yrigoyen (sentido este-oeste) y Corrientes será mano única desde H. Yrigoyen hasta Colectora Oeste (sentido oeste-este).