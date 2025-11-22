Finde largo en Escobar:  Pablo Fábregas, el Mercado del Paraná y el reestreno de “The Rocky Horror Picture Show” son los eventos destacados

Llega un nuevo fin de semana largo y la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan el espectáculo de comedia “Inestable” de Pablo Fábregas, el reestreno de la película “The Rocky Horror Picture Show” y el Mercado del Paraná, entre otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a partir de las 11 horas en el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), con una jornada repleta de actividades para toda la familia y shows musicales. La experiencia se repetirá durante todo el fin de semana largo. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el comediante Pablo Fábregas con su espectáculo de humor “Inestable”.



El sábado, a partir de las 10 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), se realizará el taller Metabombo a cargo del profesor Camilo Carabajal. Luego, a las 17:30 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se realizará un café literario que contará con la presentación del libro “Telarañas” de Jorge Yacuzzi.



Por último, el domingo el Cine Italia proyectará la película “Wicked: Por Siempre” a las 16 horas en 3D y a las 21:30 horas en 2D, y a las 19 horas habrá una función del reestreno del musical “The Rocky Horror Picture Show” con motivo de su 50° aniversario.