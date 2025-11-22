Chico de 13 años atropellado en Maquinista Savio, su familia pide ayuda para los gastos médicos

El grave accidente de tránsito ocurrió el martes al mediodía en la intersección de El Colibrí y Los Tulipanes del barrio Amancay, donde un camión recolector de residuos atropelló a un adolescente de 13 años que circulaba en bicicleta. El menor fue trasladado por una ambulancia del SAME al hospital Erill,

Por causas que se intentan establecer, un camión Iveco, perteneciente a la empresa Transporte Panizza, atropelló al pequeño ciclista.

El rodado de mayor porte era conducido por un hombre de apellido Benítez, domiciliado en la localidad de Garín, quien permaneció en el lugar tras la colisión.

La causa fue caratulada preliminarmente como “lesiones culposas”.

Cabe aclarar que la familia informo a Realidades que nadie de la empresa Panizza se ha comunicado con ellos ni siquiera para interiorizarse del estado de salud de Tomas.

El menor, Tomas Daniel García continua internado en el Hospital Erill y según informo su familia tiene quebrada la pelvis, la rodilla, el hombro y el codo.

Para quienes puedan colaborar el Alias es: lian2345barby.mp a nombre de Aldana Ayelén Leguizamón (Mama) y su contacto es 1156059202.