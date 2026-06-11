Teatro Seminari: entradas agotadas para las primeras cuatro obras tras su reapertura

A pocos días de su reapertura luego de la remodelación integral realizada por el Municipio, el Teatro Seminari – Cine Italia continúa consolidándose como el principal espacio cultural no solo de Escobar sino de toda la región. En menos de una semana, cuatro funciones agotaron la totalidad de sus localidades, reflejando la gran respuesta del público a la nueva programación.



Las funciones agotadas corresponden a “Tirria”, protagonizada por Diego Capusotto; las dos presentaciones de “Palabra Plena” a cargo de Gabriel Rolón; y “Ruido de Mate”, el exitoso unipersonal del comediante Mike Chouhy que se presentará el próximo viernes.



Entre los próximos eventos de la cartelera teatral se encuentran “El Divorcio del Año”, con Fabián Vena, Juan Palomino, Romina Gaetani, Ernestina Pais y Rocío Igarzábal; “Te Pido Mil Disculpas” de Ceci Hace y Nahuel Ivorra; “Por el Placer de Volver a Verla” con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes; “Made in Lanús” protagonizada por Alberto Ajaka, Vanesa González, Esteban Meloni y Malena Solda; el espectáculo musical “Los Ancestros” de Lucio Mantel; y durante julio las presentaciones de Loli Molina y Pedro Rossi; Luis Pescetti y Juan Quintero, la comedia “Maldita Felicidad” y el espectáculo familiar “El Gran Showman”, entre otras propuestas.



Las entradas para los espectáculos que aún cuentan con localidades disponibles pueden adquirirse a través de www.teatroseminari.com.ar o de manera presencial en la boletería del teatro, ubicada en Mitre 451, Belén de Escobar.