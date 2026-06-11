Más de 1300 vecinos de todas las localidades ya participan del programa Presupuesto Participativo 2026 

La Municipalidad de Escobar continúa fortaleciendo la participación ciudadana a través del programa Presupuesto Participativo. En el marco de la edición 2026, más de 1300 vecinos y vecinas participaron de las jornadas de presentación realizadas en todas las localidades del distrito, donde pudieron conocer el funcionamiento de la iniciativa y comenzar a pensar propuestas para sus barrios.



Además, más de 600 personas formaron parte de los 22 talleres de elaboración de proyectos que se desarrollaron en distintos puntos del partido. Durante estas jornadas, se trabajó colectivamente en la construcción de iniciativas vinculadas a mejoras urbanas, iluminación, accesibilidad, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de instituciones locales, entre otras temáticas.



La edición 2026 del Presupuesto Participativo cuenta con una inversión histórica de $450 millones para cada localidad, destinados a financiar proyectos elegidos por la propia comunidad.



La próxima etapa es el análisis de viabilidad técnica, económica y jurídica de las propuestas presentadas. Una vez finalizado ese proceso, se realizará una devolución a los autores de los proyectos y se dará a conocer el listado definitivo de ellos para que sean sometidos a votación.



Las novedades, fechas y el calendario completo del programa podrán consultarse a través de Conecta Escobar, ingresando a www.escobar.gob.ar/conecta, y en los espacios Conecta de cada localidad.