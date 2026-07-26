Finde en Escobar: Escopark, la bienvenida a Nico González y Savio Corre son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad ofrece distintas actividades, entre las que se destacan el parque de inflables Escopark, la recorrida de Nico González por Belén de Escobar y la segunda edición de Savio Corre, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 11 horas en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), con el Parque de Entretenimiento que contará con inflables, food trucks, feria de emprendedores y shows de artistas locales. Esta iniciativa podrá ser visitada durante todos los días, de 11 a 19 horas, hasta el 2 de agosto. Luego, a las 13 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), se podrá disfrutar de Escopark, el gran parque de entretenimiento con juegos inflables, circuito de aventura, pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball, además de shows musicales, espectáculos infantiles, talleres culturales, la feria Alma Bohemia, feria de emprendedores, un patio gastronómico y mucho más. La experiencia se repetirá el sábado y domingo, a partir de las 11 horas.



También el viernes, a las 16 horas, las vecinas y vecinos de Escobar podrán darle un cálido recibimiento al jugador escobarense Nico González. El delantero de la Selección, nacido y criado en Belén de Escobar, recorrerá las calles de su ciudad natal a bordo de un camión autobomba de los Bomberos Voluntarios, partiendo de Hipólito Yrigoyen, entre avenida Tapia de Cruz y Estrada, frente a la plaza San Martín. Luego, a las 18 horas, habrá dos jornadas simultáneas de JuveActiva: una en el skatepark del Parque Papa Francisco con actividades de skate y BMX, y otra en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) con propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito. Por otra parte, en el Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar) estará el ciclo de cine “Videoclub Escobar” con proyecciones gratuitas de las películas “Un Ratoncito Duro de Cazar” a las 17 horas, “E.T.: El Extraterrestre” a las 19 horas, y “Pink Floyd: The Wall” a las 21:30 horas. Además, durante todo el fin de semana el ciclo contará con más funciones: el sábado “Tortugas Ninja” a las 17 horas, “Power Rangers: La Película” a las 19 horas, y “La Cosa” a las 21 horas, mientras que el domingo se pasará “Gremlins” a las 13 horas y “Volver al Futuro” a las 15 horas.



El sábado, a partir de las 10 horas en el anfiteatro El Dorado (El Dorado y Las Heras, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar el encuentro #StageArgentina con competencias de calistenia, skateboarding y un cierre musical a cargo Djs x Conecta. Más tarde, a las 12 horas en el escenario Campanario del Predio Floral, se celebrará el 30° aniversario de la Banda Sinfónica Municipal con una serie de conciertos que contará con la participación del Coro Adulto Municipal de Escobar y la Orquesta Tunquelén. También a las 12 horas, en el parque El Dorado, se realizará una nueva edición de la feria medieval Terra Avstralis. El evento tendrá un torneo de combate, grupos recreacionistas, asedio al fuerte, patio gastronómico, paseo de artesanos y bandas en vivo. La experiencia se repetirá el domingo con entrada libre y gratuita. Además, a las 15 horas en el Teatro Seminari, se presentará el espectáculo de magia “El Gran Showman”. A la misma hora, en la Asociación Centro Cultural Garín (Sarmiento 150, Garín) habrá una función de la obra “La Bella Durmiente en el Bosque de la Fantasía”, como parte del ciclo “El Seminari va a Garín”. Por otra parte, el Cine Italia proyectará las películas “Moana” a las 17 horas, “Toy Story 5” a las 19:30 horas, y “Evil Dead: En Llamas” a las 22 horas.



El domingo, a las 8 horas, se realizará la segunda edición de Savio Corre. La actividad tendrá lugar en Mocoví y Araucanos (Maquinista Savio) y contará con distintas modalidades para todas las edades y niveles: carrera kids, una prueba participativa de 3 kilómetros y una competitiva de 10 kilómetros. Además, durante el evento habrá puestos de hidratación, frutas, un patio saludable, emprendedores locales y DJs. Por la tarde, a las 18 horas en el Teatro Seminari, habrá un concierto de clásicos de María Elena Walsh a cargo de la Orquesta de Cámara de Escobar y el grupo de música Pichiculundios. Lo recaudado será a beneficio de la cooperadora APANNE. Por último, también en el Teatro Seminari, se desarrollará el encuentro “Milonga de Julio” con muestras, clases abiertas y un cierre con música en vivo del Farabute Trío.