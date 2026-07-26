Nico González, orgullo escobarense: el Municipio convoca a recibir este viernes a las 16 hs al finalista del Mundial 2026 en su ciudad natal

La Municipalidad de Escobar invita a toda la comunidad a recibir y homenajear a Nicolás González, el futbolista nacido y criado en Belén de Escobar que representó al distrito en la máxima cita del fútbol mundial. La convocatoria será este viernes 24 de julio, a las 16 horas, sobre Hipólito Yrigoyen, entre Tapia de Cruz y Estrada, frente a la plaza San Martín de Belén de Escobar. Desde allí, Nico recorrerá las calles de la ciudad a bordo de un camión autobomba de los Bomberos Voluntarios para compartir este emotivo momento con los vecinos y vecinas que lo vieron crecer.



En el Mundial FIFA 2026, el escobarense participó en siete de los ocho partidos de la Selección Argentina y, tras ser protagonista de las históricas remontadas de la Scaloneta ingresando desde el banco de suplentes, Lionel Scaloni apostó por su despliegue, intensidad, y versatilidad para ponerlo de titular en la final frente a España. A lo largo del certamen jugó 210 minutos, brindó una asistencia, realizó siete remates al arco, recuperó 13 pelotas y registró un 82% de efectividad en los pases, consolidándose como una pieza importante del plantel albiceleste.



Con la camiseta de la Selección, Nico González, apodado «El Caballo» por Scaloni, conquistó tres títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024. Además, tras quedar fuera del Mundial de Qatar en 2022 por una lesión sufrida pocos días antes, cumplió el sueño de disputarlo este año y lo hizo nada menos que llegando a la final.



Nacido el 6 de abril de 1998 en el barrio Stone, Nico dio sus primeros pasos en el Club Sportivo Escobar y en el Club Atlético Belén de Escobar, desde donde dio el salto a Argentinos Juniors, club en el que inició una carrera que lo llevó al fútbol europeo y al seleccionado argentino. Hoy, convertido en el deportista más destacado del distrito, volverá a encontrarse con su gente en un homenaje que reconoce su esfuerzo, su trayectoria y el orgullo de llevar el nombre de Escobar a lo más alto del fútbol mundial.