Interes general

Jornadas solidarias: ya está abierta la inscripción para los vecinos de Escobar

24 julio, 2026
Realidades de Escobar

La Municipalidad de Escobar abrió la inscripción para participar de la tercera Jornada Solidaria, que se realizará el sábado 1 de agosto. Quienes deseen sumarse como voluntarios ya pueden anotarse a través de Escobar 360: https://escobar.gob.ar/jornadasolidaria

La iniciativa convoca a vecinos y vecinas a trabajar de manera voluntaria para poner en valor escuelas, clubes, plazas, centros de jubilados y otras instituciones que cumplen un rol fundamental en cada barrio. Tras el éxito de las dos primeras ediciones, de las que participaron casi 1.000 personas, la propuesta volverá a desarrollarse en simultáneo en todas las localidades del distrito. El Municipio aportará los materiales, las herramientas y la organización de cada jornada, mientras que quienes participen colaborarán con tareas de pintura, mantenimiento y mejoras generales.

En esta tercera edición, las jornadas se realizarán de 9 a 14 horas en los siguientes puntos: Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de Maquinista Savio; la Escuela Primaria N°23/Escuela Secundaria N°13 y la Escuela Secundaria N°15 de Maquinista Savio; la Plaza El Candil, la Escuela Primaria N°6, la Escuela de Educación Especial N°503 y la Sociedad de Fomento, Cultural y Deportiva Villa Vallier de Belén de Escobar; la Escuela Primaria N°18 y Apadis en Garín; la Escuela Primaria N°17 y la Escuela Primaria N°33 de Matheu; el Club Lambaré de Ingeniero Maschwitz; y el Jardín de Infantes N°921 de Loma Verde.