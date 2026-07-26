Jornadas solidarias: ya está abierta la inscripción para los vecinos de Escobar

La Municipalidad de Escobar abrió la inscripción para participar de la tercera Jornada Solidaria, que se realizará el sábado 1 de agosto. Quienes deseen sumarse como voluntarios ya pueden anotarse a través de Escobar 360: https://escobar.gob.ar/ jornadasolidaria



La iniciativa convoca a vecinos y vecinas a trabajar de manera voluntaria para poner en valor escuelas, clubes, plazas, centros de jubilados y otras instituciones que cumplen un rol fundamental en cada barrio. Tras el éxito de las dos primeras ediciones, de las que participaron casi 1.000 personas, la propuesta volverá a desarrollarse en simultáneo en todas las localidades del distrito. El Municipio aportará los materiales, las herramientas y la organización de cada jornada, mientras que quienes participen colaborarán con tareas de pintura, mantenimiento y mejoras generales.



En esta tercera edición, las jornadas se realizarán de 9 a 14 horas en los siguientes puntos: Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados de Maquinista Savio; la Escuela Primaria N°23/Escuela Secundaria N°13 y la Escuela Secundaria N°15 de Maquinista Savio; la Plaza El Candil, la Escuela Primaria N°6, la Escuela de Educación Especial N°503 y la Sociedad de Fomento, Cultural y Deportiva Villa Vallier de Belén de Escobar; la Escuela Primaria N°18 y Apadis en Garín; la Escuela Primaria N°17 y la Escuela Primaria N°33 de Matheu; el Club Lambaré de Ingeniero Maschwitz; y el Jardín de Infantes N°921 de Loma Verde.