Semana de la Lactancia: el rol clave de la Asociación Jacaranda en Escobar

La Asociación Civil Jacaranda se consolido como una organización de referencia en Escobar por su trabajo en la promoción, protección y acompañamiento de la lactancia humana, la salud sexual y reproductiva y la primera infancia. Integrado por un equipo interdisciplinario de mujeres militantes feministas conformado por doulas, puericultoras, trabajadoras sociales, abogadas, enfermeras y promotoras comunitarias, desde 2020 desarrolla acciones de información, acompañamiento y construcción de redes de cuidado para personas gestantes y familias- En el marco de la semana mundial de la lactancia humana (del 1 al 7 de agosto), volverá a impulsar distintas actividades abiertas a la comunidad para visibilizar la importancia de garantizar este derecho.

Su recorrido se fortaleció a través del trabajo articulado con la municipalidad de Escobar y profesionales vinculadas a la gestión y crianza. Gracias a esa articulación, el distrito fue uno de los primeros en incorporar puericultoras al sistema público de salud, las que se desempeñan en el programa 1000 días, fortaleciendo el acompañamiento, durante el embarazo, el nacimiento y la lactancia.

Este año, además, Jacaranda llevara adelante distintas acciones de sensibilización, entre ellas un mural comunitario, un conservatorio intersectorial y la presentación de un pronunciamiento ante el Honorable Concejo Deliberante, mientras que durante la primer semana de agosto, el palacio municipal volverá a iluminarse de color lila como símbolo de compromiso con la promoción de la lactancia humana. Las fechas de cada actividad serán confirmadas los próximos días a través de sus redes sociales: @somos.jacaranda.

El trabajo de Jacaranda a lo largo de los años:

La Asociación Civil Jacaranda impulso numerosas iniciativas para promover los derechos de las personas gestantes, la lactancia y la crianza respetada. Entre ellas se destacan intervenciones artísticas como la Sala Útero y la instalación intrauterina, la presentación de un proyecto para la creación de un servicio de maternidad y obstetricia respetado y centrado en la familia en el Hospital Bicentenario. La presentación de proyectos para incorporar la carrera de Puericultura y crear un Observatorio Municipal de Violencia Obstétrica, además de conversatorios, ciclos radiales y la iniciativa Comercios Amigos de Lactancia, una propuesta que invita a los comercios del distrito a generar entornos más amigables para las familias que amamantan. Todas estas acciones tienen un mismo objetivo: visibilizar y sensibilizar sobre temáticas que suelen estar silenciadas y, a su vez, fortalecer las redes comunitarias de cuidado y seguir promoviendo políticas públicas que garanticen derechos en torno a la gestación, la lactancia y la primera infancia.

Quienes deseen conocer más sobre las actividades de la Asociación Civil Jacaranda, sumarse como voluntarios, colaborar con sus proyectos o participar de las propuestas de la Semana Mundial de la Lactancia Humana pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram @somos.jacaranda, donde se difundirá el cronograma completo de actividades.