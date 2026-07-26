Corriente El Niño: Municipio y Provincia planifican acciones preventivas ante las alertas climáticas

Luego de la advertencia de los principales organismos meteorológicos internacionales sobre fuertes lluvias para la segunda mitad del año provocadas por la corriente El Niño, la Municipalidad de Escobar lleva adelante acciones preventivas en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.



En este sentido, se desarrolló una jornada de concientización a cargo del director provincial de Riesgos y Emergencias, Daniel Anaya. De dicha reunión, participaron el titular de Defensa Civil Escobar, Gabriel Pérez; la secretaria de Desarrollo Social, María de los Ángeles Goñi; y referentes sociales de la localidad de Maquinista Savio.



El objetivo de la jornada fue compartir información acerca de este fenómeno climático y organizar acciones de prevención para mitigar las consecuencias de las futuras precipitaciones. En Argentina, la corriente El Niño suele estar asociada a precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y el verano, especialmente en el noreste y centro-este del país, incrementando el riesgo de crecidas de ríos, arroyos, anegamientos e inundaciones urbanas.



Ante este escenario, los equipos operativos de la Municipalidad desarrollan un intenso plan de mantenimiento, saneamiento y mejora de la infraestructura hidráulica con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del distrito frente a eventos climáticos extremos. Estos trabajos en arroyos, canales y desagües, junto con la incorporación de nuevos reservorios, forman parte de una política sostenida que busca reducir el riesgo de inundaciones y representan una mayor capacidad para enfrentar los eventos climáticos.



Entre las principales acciones que se encuentran en ejecución se destacan:



-Limpieza integral del Arroyo Escobar desde su desembocadura en el río Luján hasta la Ruta Nacional N° 9. Estas tareas se suman a las intervenciones ya realizadas aguas arriba, que alcanzan más de 10 kilómetros de curso saneado, mejorando la capacidad de conducción del principal cauce hídrico del distrito.



-Limpieza y adecuación hidráulica del Arroyo Tajamar, particularmente en su cuenca baja. Además, se está ejecutando un canal aliviador que permitirá mejorar significativamente el escurrimiento de la cuenca Este de Belén de Escobar, especialmente en el sector comprendido por las calles Parravicini y San Isidro.



-Construcción de dos nuevos reservorios pluviales en Loma Verde en la cuenca media del arroyo Tatán, que incorporarán una capacidad adicional de amortiguación cercana a los 5 millones de litros de agua, permitiendo retener temporalmente los excedentes pluviales durante tormentas intensas y disminuir los caudales pico que llegan a los cursos de agua.



-Mantenimiento preventivo de todos los reservorios existentes, garantizando que conserven su capacidad plena de funcionamiento y almacenamiento durante episodios de lluvias extraordinarias.



-Limpieza, reparación y reconstrucción de bocas de tormenta, asegurando una correcta captación y conducción de los excedentes pluviales en calles y avenidas del distrito.



-Limpieza y mantenimiento de zanjas y canales secundarios dentro de los barrios, fundamentales para el drenaje cotidiano y el funcionamiento integral del sistema hidráulico.



-Limpieza permanente del espacio público, con retiro de ramas, residuos y elementos que puedan obstruir desagües o cursos de agua. Estas acciones incluyen la presencia constante de cuadrillas municipales destinadas a prevenir la formación de microbasurales, una de las principales causas de obstrucción de conductos y anegamientos urbanos.