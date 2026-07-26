Punto de Encuentro llega al barrio La Chechela con trámites y servicios municipales

Con el objetivo de descentralizar la atención e integrar la gestión pública en el territorio, el programa municipal itinerante Punto de Encuentro sigue recorriendo las distintas localidades del distrito y este sábado 25 de julio llega al barrio La Chechela de Belén de Escobar. El programa permite a los vecinos resolver múltiples trámites y consultas en un mismo espacio, de manera rápida y gratuita.

TODOS LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR

SALUD: vacunas de calendario, la firma de la libreta de ANSES, tests rápidos de glucosa, VIH y sífilis, atención en el consultorio de clínica médica para adultos (con cupos limitados) y control odontológico y oftalmológico. También estará el tradicional operativo de zoonosis y habrá talleres de RCP dictados por Defensa Civil.

DESARROLLO SOCIAL: gestión de Pase Libre Multimodal y exención de pago de peajes, asesoramiento sobre pensiones y Certificado Médico Oficial y sobre prevención de violencia institucional, acompañamiento ante situaciones de violencia por motivos de género, gestión de recursos a familias en situación de vulnerabilidad e información sobre el Programa Entramados, que consiste en asistencia a jóvenes en situación de vulnerabilidad socio penal.

SEGURIDAD: adhesión a Ojos y Oídos en Alerta, solicitudes de alarmas vecinales y atención general de consultas.

AMIP: se podrán gestionar planes de pagos, la adhesión a la Boleta Digital y débito automático, y exenciones de tasas en los casos que corresponda.

ATENCIÓN AL VECINO: se realizará la recepción de trámites y reclamos, y gestiones a través del chatbot municipal Flora.

TRÁNSITO Y TRANSPORTE: trámites digitales para habilitaciones, descarga de las apps Mi Bus y Estacionamiento Medido, atención de reclamos y sugerencias para el transporte público y turnos para licencias de conducir

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS: consultas sobre regularización dominial, inscripción al Registro Único de Demanda Habitacional, pedidos de poda y limpieza de microbasurales, recepción de residuos electrónicos, chipeo y leña social. Además, personal de Escobar Sostenible brindará atención y asesoramiento.

ECONOMÍA SOCIAL: asesoramiento sobre economía social, eximición de pago y gestión de turno para el Registro Provincial de las Personas.

INFRAESTRUCTURA: en cada jornada de Punto de Encuentro realizará una intervención en el barrio con equipos de mejoramiento de calles y control de alumbrado.

Además de los servicios específicos de cada área, habrá disponibles para los vecinos operativos de Zoonosis, Tramitación de SUBE y Boleto Estudiantil, puntos de atención de Presupuesto Participativo y de la red CONECTA, Portal de Empleo, Soluciones en un Click, gestiones de Escobar 360, consultas sobre IPS Hospital Provincial Dr. E. Erill, actividades recreativas, culturales y deportivas, talleres de teatro BEC, asesoramiento para personas migrantes y para la obtención de DNI. En cada jornada también estará presente la Red Comunitaria, el mercado itinerante que ofrece alimentos y productos a precios populares, junto con la comercialización de garrafas sociales.