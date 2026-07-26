La «Fábrica de Ideas» sigue sumando propuestas, desde armar un taller de creadores de contenido hasta la construcción de un cine comunitario

La creación de un taller de influencers, aulas digitales y capacitación en diseño 3D a partir del reciclado de computadoras, la realización de talleres sobre inteligencia artificial para trámites cotidianos, la recuperación patrimonial de la antigua usina de Ingeniero Maschwitz como centro cultural, la creación de un microcine comunitario en 24 de Febrero, y el desarrollo de un galpón comunitario para capacitaciones en Maquinista Savio. Estas son solo algunas de las más de 100 propuestas presentadas por vecinos y vecinas en el programa municipal Fábrica de Ideas, lanzado hace 50 días.



Entre los proyectos que despiertan mayor interés se destaca la iniciativa impulsada por Leila, una joven del distrito, para crear un taller de influencers pensado como «un lugar para aprender, crear y, sobre todo, compartir». Este espacio se suma al abanico de proyectos orientados a potenciar las habilidades digitales de la comunidad, acompañando las nuevas formas de expresión y comunicación. Como parte de este proceso, también se realizó una mesa de trabajo en la Sala B del Teatro Seminari, donde vecinos y vecinas compartieron propuestas e intercambiaron ideas junto a los equipos técnicos del programa. Durante el encuentro surgieron nuevas iniciativas como un Plan Maestro de Preservación del Paisaje Cultural y Ambiental para El Cazador, un programa de EcoCanje para fomentar el reciclaje y reducir los microbasurales, además de otros proyectos vinculados al cuidado del ambiente, la preservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible.



En su permanente búsqueda de promover la participación ciudadana, Fábrica de Ideas es una plataforma impulsada por la Municipalidad de Escobar para la construcción colectiva de proyectos a realizarse en todas las localidades del distrito. Cada propuesta refleja la diversidad de intereses, experiencias y miradas de quienes viven, trabajan y estudian en el partido de Escobar. Desde proyectos vinculados a la innovación tecnológica, la educación y la cultura hasta iniciativas ambientales, de inclusión social y de formación laboral, cada aporte contribuye a pensar nuevas soluciones y oportunidades para Escobar.



Fábrica de Ideas está abierta a vecinos y vecinas, instituciones, clubes, organizaciones sociales, comerciantes y emprendedores que quieran generar transformaciones de alcance distrital. Además, quienes participan cuentan con acompañamiento técnico para evaluar la viabilidad y el desarrollo de cada propuesta. Quienes deseen participar pueden hacerlo ingresando a la plataforma Fábrica de Ideas en escobar.gob.ar/fabricadeideas, donde encontrarán toda la información necesaria para presentar sus proyectos y sumarse a esta propuesta de construcción colectiva.