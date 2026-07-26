Escopark se consolida como el gran atractivo de las vacaciones de invierno

La cuarta edición de Escopark ya es un éxito. En sus primeros días, muchas familias de Escobar y de distintos puntos de Buenos Aires llenaron las instalaciones del Predio Floral, consolidando a este evento como el gran plan del receso invernal.



El entusiasmo y la alegría de los visitantes se siente en cada rincón del parque: “Vinimos desde Garín y los chicos están encantados con la pista de patinaje y los inflables; es una opción espectacular y muy accesible”, comentó Natalia, madre de dos nenes de 7 y 9 años. Por su parte Gastón, vecino de Maquinista Savio, destacó la organización: “Es el tercer año que venimos y cada vez está más lindo, se nota el esfuerzo para que todos podamos disfrutar en familia”. A ellos se suman voces de personas que viajaron desde más lejos, como Valeria, quien llegó desde Cardales y comentó: “Aprovechamos las vacaciones para pasear por la zona y nos sorprendió lo enorme que es este parque; los chicos la están pasando genial”. También Sebastián, quien se acercó desde Capilla del Señor con sus hijos, comentó: “Es impresionante la cantidad de actividades que hay en un solo lugar, valió totalmente la pena venir”.



Dentro de las variadas atracciones para todas las edades, el domo de inflables es de acceso libre y gratuito, mientras que el resto de las propuestas cuenta con precios populares: el parque inflable tiene un valor de $10.000 por 30 minutos, $15.000 por una hora y $35.000 para acceso libre durante toda la jornada. Por su parte, el circuito de aventura, la pista de patinaje ecológica, realidad virtual, Laser Shot, paintball y el cine planetario móvil tienen un costo de $10.000 en efectivo y $11.000 mediante transferencia.



La propuesta se completa con talleres culturales, la feria Alma Bohemia, emprendedores locales, un patio gastronómico y una nutrida agenda de espectáculos artísticos. En los próximos días, la cartelera ofrecerá grandes atractivos: el 25 de julio se celebrará el 30° aniversario de la Banda Municipal de Música con un concierto especial; el 26 de julio se presentará Riddim; y el cierre del 2 de agosto estará a cargo de Obra Redonda, con su homenaje al Indio Solari.



Por último, el parque reafirma su compromiso con la inclusión a través de las jornadas distendidas, especialmente adaptadas para niños, niñas y personas con hipersensibilidad sensorial, que se realizan los jueves en el horario de 10 a 13. Escopark funcionará hasta el 2 de agosto en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), de lunes a viernes de 13 a 18 horas y los sábados y domingos de 11 a 18 horas. Además, durante toda la realización del evento se recibirán donaciones voluntarias de alimentos no perecederos para fortalecer el programa municipal Escobar Hambre Cero.