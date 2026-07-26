La Policía Municipal Motorizada detuvo a un prófugo con pedidos de captura por homicidio y robo agravado

La División Motorizada de la Policía Municipal de Escobar detuvo a un hombre que registraba pedidos de captura activos por los delitos de homicidio y robo agravado, en el marco de un operativo realizado en las inmediaciones del barrio Nuevo Maschwitz. Durante el procedimiento, además, se secuestró un arma de fuego calibre 22 con una munición en recámara que había sido descartada durante la fuga.



El hecho ocurrió mientras los agentes realizaban recorridos preventivos y observaron a dos hombres que, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga a pie. Tras un seguimiento y un operativo junto al Interceptor Táctico de la Policía Municipal y el Comando de Patrullas, uno de los sospechosos intentó ocultarse en una vivienda. Durante la intervención intentó agredir al personal, por lo que, conforme a los protocolos vigentes, se utilizó un dispositivo Byrna SD para neutralizar la agresión. Finalmente, uno de los hombres fue aprehendido, mientras que el otro logró escapar.



Tras la identificación, se constató que el detenido registraba un pedido de captura activo por los delitos de homicidio y robo agravado, requerido por la Justicia. Fue trasladado a la Comisaría 1ª de Escobar, donde quedó detenido y a disposición de la autoridad judicial competente.