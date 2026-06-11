Se viene la colonia municipal de invierno: cuándo, dónde y cómo inscribirse

La Municipalidad de Escobar anunció que desde el próximo 15 junio y hasta el 11 de julio estará abierta la inscripción para una nueva edición de la Colonia de Invierno, una propuesta destinada a niños y niñas de 5 a 13 años, adolecentes de 14 a 17, personas con discapacidad y adultos mayores. Todos ellos podrán disfrutar de actividades recreativas, deportivas y culturales en los polideportivos municipales.



Los interesados pueden inscribirse de manera muy sencilla ingresando a la plataforma Escobar 360. Una vez completado un breve formulario online, se deberá presentar la documentación requerida en la sede elegida para concurrir a la colonia. Por último, la validación presencial podrá realizarse de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 9 a 12 horas.



La colonia de invierno se realizará del 20 al 31 de julio, de lunes a viernes de 14 a 17 horas. Las sedes serán los polideportivos Luis Monti (Av. Tapia de Cruz 1280), Loma Verde (Los Aromos y Los Fresnos), Ingeniero Maschwitz (El Dorado y Av. Villanueva), Juan Domingo Perón (Boulevard 5 de Junio y Ruta 26), Islas Malvinas (Boulevard Presidente Perón 380) y Jorge Lemos (José Hernández 1010), además del Club de la Familia (Dorrego y Urquiza) y el Microestadio de Savio (Boulevard 5 de Junio y Ruta 26), destinado especialmente para la colonia de Adultos Mayores.



En caso de necesitar más información, los vecinos y vecinas pueden acercarse personalmente al polideportivo más cercano.