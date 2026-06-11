El Ministerio de Salud y la Municipalidad clausuraron un centro de rehabilitación clandestino en Ingeniero Maschwitz

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Escobar clausuraron un centro de rehabilitación de adicciones clandestino que no contaba con la habilitación correspondiente y era denunciado por los vecinos de la zona a raíz de frecuentes disturbios. El lugar llegó a tener 24 pacientes internados, infringiendo la ley vigente que reserva este servicio únicamente para institutos hospitalarios.



Durante el operativo que derivó en su clausura se descubrieron, además, alimentos vencidos y una enorme cantidad de anomalías en términos de seguridad e higiene.



Las acciones de la subsecretaría de Inspección, Comercio, Articulaciones y Espacios Públicos del Municipio fueron remitidas al área de Legal y Técnica, a fin de evaluar la realización de una denuncia penal contra los dueños del lugar, ante la gravedad de los hechos.