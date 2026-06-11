Sujarchuk y Alak disertaron sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión pública

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, participó de una nueva jornada del ciclo «Gobierno y Territorios», organizado por el Instituto de Capacitación Política (ICP) en la ciudad de La Plata. Allí, junto al jefe comunal local, Julio Alak, analizaron el rol de la Inteligencia Artificial en la gestión pública.



“Más que un avance técnico, la inteligencia artificial es un excelente copiloto para profundizar la justicia social. Mediante la profundización de un Estado más dinámico, ágil, sencillo y eficiente que ponga el foco en el desarrollo humano, necesitamos construir una IA que garantice un futuro con inclusión y progreso”, resaltó Sujarchuk, recientemente designado presidente del Consejo Provincial de Economía del Conocimiento (COPEC) por el gobernador Axel Kicillof.

La actividad, que tuvo lugar en la sede del ICP, propició un espacio de debate sobre los desafíos de la gestión pública ante la actual revolución digital. Durante su exposición, Sujarchuk, titular del Instituto de Innovación Digital, presentó su libro Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanía digital inteligente (Planeta), obra en la que profundiza sobre las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.



“La inteligencia artificial abre enormes oportunidades para mejorar la gestión pública y la calidad de vida de nuestros vecinos, pero también nos exige debatir cómo garantizar que esos avances estén al servicio del desarrollo humano y el bien común”, afirmó Alak.



El ciclo «Gobierno y Territorios», que esta vez estuvo moderado por el periodista Claudio Martínez, tiene como objetivo generar un espacio de reflexión en torno a las políticas de desarrollo, los programas de gobierno y las experiencias exitosas en la gestión local de la Argentina.



Se puede acceder a la charla completa a través del canal de YouTube del Instituto de Capacitación Política (@capacitacionicp).