Atlético Escobar intensifica su búsqueda de talentos: 13 jugadores avanzan en el proceso de selección

La segunda jornada de pruebas abiertas para jóvenes futbolistas impulsadas por Atlético Escobar se completó con éxito. La evaluación, encabezada por el cuerpo técnico del plantel profesional del Torneo Federal A, permitió observar a 25 nuevos aspirantes de las categorías 2005 a 2009.

Tras un riguroso entrenamiento en el predio «Doble 5» se definió una lista de 13 futbolistas seleccionados para continuar siendo observados en una nueva instancia. Es importante destacar que, dentro de este grupo de talentos, seis jugadores ya habían superado satisfactoriamente la prueba anterior.

El plan de trabajo establecido por el cuerpo técnico contempla una serie de instancias evaluativas que se extenderán todos los miércoles hasta mediados de julio. El objetivo central es fortalecer los planteles de mayores y de sub 21 de la Liga Escobarense, que retomarán la competencia en el último trimestre del año y que servirán de trampolín para reforzar al equipo de Federal A en la temporada 2027.

Hasta la fecha, Atlético Escobar recibió más de 400 solicitudes de inscripción a través de su sitio web oficial. Ante este nivel de convocatoria, el club continúa invitando a los futbolistas que cumplan con los requisitos (categorías 2005 a 2009, con antecedentes en clubes de AFA y preferiblemente con el pase libre) a registrarse formalmente en el siguiente link: https://atleticoescobar.com.ar/pruebas/.