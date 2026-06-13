Finde en Escobar: JuveActiva, Mike Chouhy, Alma Bohemia y el mejor cine son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan una nueva edición de JuveActiva, Mike Chouhy, el festival Alma Bohemia, y los últimos estrenos de la cartelera cinematográfica, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes a las 18 horas con dos jornadas simultáneas de JuveActiva. En el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz) habrá actividades de skate y BMX, mientras que en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) se desarrollarán propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará el humorista Mike Chouhy con el unipersonal “Ruido de Mate” que ya cuenta con localidades agotadas.



El sábado, a partir de las 11 horas en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz), realizará el festival Alma Bohemia con shows musicales, feria de emprendedores, food trucks y mucho más. La experiencia se repetirá el domingo con un show de cierre a cargo del grupo Dama Manchada, en ambos días la entrada será libre y gratuita. Luego, a las 13 horas, Atlético Escobar jugará como local ante 9 de Julio de Rafaela en el estadio Armenia (Ruta Provincial 26 y Quintana, Ingeniero Maschwitz) por la fecha 13 del Torneo Federal A. El encuentro podrá verse en vivo a través de YouTube en www.youtube.com/@lagloriaodevoto3345. Más tarde, a las 14 horas en la huerta del Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar un taller de huerta agroecológica para las infancias y más tarde, a las 16 horas en el skatepark del Parque Papa Francisco, se realizará un taller de diseño textil. La inscripción para ambas actividades se realiza en www.escobar360.gob.ar.



También el sábado, a las 17 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), habrá un taller de alambrismo, mientras que, a las 19 horas, la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar) contará con la muestra de arte “Donde Descansa el Alma” de Aldana Aldave y como cierre la presentación “Terapia de Impacto” de Johanna Altabelo y Carlos Graizzaro. Por la noche, a las 21:30 horas en el Teatro Seminari, habrá una función de la obra “El Divorcio del Año”, protagonizada por Fabián Vena, Juan Palomino, Romina Gaetani, Ernestina Pais y Rocío Igarzabal.



El domingo, el Cine Italia proyectará las películas “Amos del Universo” a las 13 y 16 horas, “Scary Movie 6” a las 19 horas, y “El Día de la Revelación” a las 21:30 horas. Por último, a las 20:30 horas Sportivo Escobar jugará ante Pinocho en Capital Federal en el segundo juego de los playoffs por la zona Metropolitana A de la Liga Federal.