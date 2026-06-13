Estas son las principales propuestas de los vecinos que participan de Fábrica de Ideas

La creación de un destacamento de Bomberos Voluntarios para Loma Verde, la construcción de una plaza realizada íntegramente con materiales reciclados, la puesta en marcha de un centro de dadores de sangre, la organización de simulacros de Naciones Unidas en las escuelas, el desarrollo de talleres de reparación de celulares para generar oportunidades de capacitación y empleo, y la creación de un bosque con un lago artificial destinado al esparcimiento y al cuidado del ambiente. Estas son solo algunas de las más de 100 propuestas presentadas por vecinos y vecinas en el programa municipal Fábrica de Ideas.



En su permanente búsqueda de promover la participación ciudadana, Fábrica de Ideas es una plataforma impulsada por la Municipalidad de Escobar para la construcción colectiva de proyectos a realizarse en todas las localidades del distrito.



Cada propuesta refleja la diversidad de intereses, experiencias y miradas de quienes viven, trabajan y estudian en el partido de Escobar. Desde proyectos vinculados a la seguridad, la educación y la salud hasta iniciativas ambientales y de formación laboral, cada aporte contribuye a pensar nuevas soluciones y oportunidades para Escobar.



Fábrica de Ideas está abierta a vecinos y vecinas, instituciones, clubes, organizaciones sociales, comerciantes y emprendedores que quieran mejorar generar transformaciones de alcance distrital. Además, quienes participan cuentan con acompañamiento técnico para evaluar la viabilidad y el desarrollo de cada propuesta.



Quienes deseen participar pueden hacerlo ingresando a la plataforma Fábrica de Ideas en escobar.gob.ar/fabricadeideas, donde encontrarán toda la información necesaria para presentar sus proyectos y sumarse a esta propuesta de construcción colectiva.