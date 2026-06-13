La Delio Valdez se suma a los festejos por el Día de la Bandera y el 133º aniversario de Garín

Como todos los años, el 20 de Junio se celebra a lo grande en Garín, donde coinciden el 133 aniversario de la localidad y el Día de la Bandera. Por eso, la Municipalidad organizó una jornada especial con propuestas culturales y comunitarias pensadas para disfrutar en familia, que concluirá con un recital gratuito de la banda de cumbia La Delio Valdez.



Las actividades comenzarán desde temprano en el Boulevard Presidente Perón entre las calles 2 de abril y Las Heras: a las 10.30 horas el intendente Ariel Sujarchuk les tomará la promesa de lealtad a la bandera nacional a cientos de alumnas y alumnos de cuarto grado de distintas escuelas del partido de Escobar. Luego, a las 11 horas, tendrá lugar el desfile cívico con la participación de instituciones educativas, sociales y culturales de la comunidad.



A lo largo del día, se podrá disfrutar de espectáculos artísticos de bandas locales, shows itinerantes, feria de emprendedores, patio gastronómico de entidades de bien público, La Mesa de Los Argentinos y actividades culturales para toda la familia. El gran cierre será a pura cumbia al ritmo de La Delio Valdez, que subirá al escenario a las 18:30 horas para ponerle fin a una jornada cargada de historia, cultura y orgullo garinense.