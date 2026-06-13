El Municipio y Mercado Libre abren la convocatoria laboral para el nuevo centro logístico de Escobar

Los interesados e interesadas podrán postularse a través del Portal de Empleo municipal para cubrir los primeros puestos de trabajo vinculados a la puesta en marcha del proyecto que la empresa desarrolla en el partido.



La Municipalidad de Escobar y Mercado Libre abren la convocatoria laboral para cubrir los primeros puestos de trabajo vinculados al nuevo centro logístico. La iniciativa está destinada a vecinos y vecinas del distrito, quienes podrán postularse a través del Portal de Empleo del Municipio (empleo.escobar.gob.ar/jobs), donde estarán publicadas las búsquedas laborales con sus respectivos requisitos y condiciones.



La convocatoria forma parte de un proceso de incorporación gradual de personal que acompañará las distintas instancias de puesta en marcha del predio. En esta primera etapa, las búsquedas están orientadas a cubrir puestos de Representante de Envíos (operarios encargados de la recepción, clasificación y preparación de productos) y Team Leader (líder de equipo), entre otros perfiles vinculados a la actividad logística.



Asimismo, las posiciones de Supervisor de Operaciones y Líder de Operaciones podrán consultarse a través de LinkedIn y del sitio de carreras de Mercado Libre (careers-meli.mercadolibre.com).



Además de las búsquedas laborales, el Municipio acompañará el proceso con distintas iniciativas de capacitación y formación vinculadas al sector, con el objetivo de fortalecer las oportunidades de inserción laboral y brindar herramientas que amplíen sus posibilidades de empleo en toda la industria logística.



Las incorporaciones se realizarán de manera gradual, acompañando la evolución de las distintas etapas del predio y las necesidades operativas previstas para el centro de distribución. Asimismo, las capacitaciones impulsadas en el marco de esta iniciativa estarán orientadas a mejorar la empleabilidad de los participantes, otorgando certificaciones y conocimientos específicos para el sector, sin que ello implique una garantía de contratación en Mercado Libre ni en ninguna otra empresa.



Actualmente, la nave de Mercado Libre presenta un 40% de avance de obra. La construcción continuará hasta 2027, cuando alcance los 100.000 metros cuadrados cubiertos y se convierta en su centro logístico más grande del país.