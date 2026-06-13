Política

Se aprobaron proyectos para mejorar el tránsito y la movilidad urbana

12 junio, 2026
Realidades de Escobar

El miércoles pasado, en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Sexta Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron 23 proyectos. Entre ellos se destacan:

  • Se aprobaron seis expedientes vinculados al Plan Integral de Ordenamiento de Tránsito y Movilidad Urbana creado por la Municipalidad de Escobar.
  • Se institucionalizó el Programa “Corazones con historia”, orientado a personas mayores que participan de diversas acciones solidarias.
  • Se creó el Programa de reconocimiento a comercios históricos, orientado a establecimientos con más de treinta años de actividad en el distrito.