Convocatoria abierta de artistas visuales

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar lanza una Convocatoria de artistas visuales escobarenses para integrar la agenda de exposiciones 2026/2027. La iniciativa está dirigida a creadores/as de todas las disciplinas de las artes visuales, con propuestas individuales o colectivas.
Los/as interesados/as deben enviar:
- Portafolio artístico (PDF o enlace)
- Breve biografía / statement
- Imágenes de obras
- Datos de contacto
- Redes sociales o sitio web (opcional)
Recepción de portafolios: cultura@hcdescobar.gob.ar
Asunto de mail: Convocatoria 2026/2027 + nombre del artista