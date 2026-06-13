Política

Convocatoria abierta de artistas visuales

12 junio, 2026
Realidades de Escobar

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar lanza una Convocatoria de artistas visuales escobarenses para integrar la agenda de exposiciones 2026/2027. La iniciativa está dirigida a creadores/as de todas las disciplinas de las artes visuales, con propuestas individuales o colectivas.

Los/as interesados/as deben enviar:

  • Portafolio artístico (PDF o enlace)
  • Breve biografía / statement
  • Imágenes de obras
  • Datos de contacto
  • Redes sociales o sitio web (opcional)

Recepción de portafolios: cultura@hcdescobar.gob.ar
Asunto de mail: Convocatoria 2026/2027 + nombre del artista