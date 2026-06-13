Convocatoria abierta de artistas visuales

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar lanza una Convocatoria de artistas visuales escobarenses para integrar la agenda de exposiciones 2026/2027. La iniciativa está dirigida a creadores/as de todas las disciplinas de las artes visuales, con propuestas individuales o colectivas.

Los/as interesados/as deben enviar:

Portafolio artístico (PDF o enlace)

Breve biografía / statement

Imágenes de obras

Datos de contacto

Redes sociales o sitio web (opcional)

Recepción de portafolios: cultura@hcdescobar.gob.ar

Asunto de mail: Convocatoria 2026/2027 + nombre del artista