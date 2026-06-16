Segunda victoria al hilo de Atlético Escobar: venció a 9 de Julio de Rafaela y se aleja del fondo de la tabla

Va tomando otro gusto el andar de Atlético Escobar, que hilvanó su segunda victoria seguida al derrotar 2 a 0 al durísimo 9 de Julio de Rafaela por la 13ra fecha de la Zona 1 del Federal A. Con goles de Lucas Núñez y Tomás Portillo, de penal, el Fucsia suma puntos para alejarse del fondo de la tabla y, tímidamente, ilusionarse con arañar la fase campeonato por el primer ascenso a la B Nacional.

El triunfo de Atlético ante 9 de Julio, que lo había goleado 4 a 1 en su visita a Rafaela, dejó muchos aspectos positivos. Punto I, la muestra de carácter para imponer dominio territorial y futbolístico frente a un rival de fuste. Punto II, haber controlado con firmeza y solidez a la delantera más goleadora del certamen y terminado con la valla invicta por segundo partido seguido (Facundo Sánchez prácticamente no fue exigido). Punto III, la vuelta de Lucas Núñez al gol: no convertía desde la 1ra fecha contra Independiente en Chivilcoy. Punto IV, el auspicioso debut de Santiago Piersigilli -habilitado por la grave lesión de Martín Burgos-, lo que ofrece más variantes en el juego externo. Punto V, la consolidación de Tomás Portillo y Axel Juárez como los patrones futbolísticos que buscaba el DT Luciano Ábalos. Punto VI, la mejoría física de Ramón Villalba: por primera vez completó los 90 minutos de esta exigente categoría.

Por supuesto, a Escobar le quedan (muchas) cosas por mejorar. Sin embargo, mientras las piezas terminan de encajar, estos seis puntos conseguidos le da otro aire para encarar la recta final de la etapa clasificatoria y entrar a la fase determinante de la temporada en la que se definen ascensos y descensos con la moral en alza. En la próxima fecha debe visitar a Gimnasia en Chivilcoy, una prueba exigente en el objetivo de no perder la senda ya trazada.



Síntesis

Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Dante Verón, Nicolás Cupolo, Osías Barreto, Axel Juárez, Dante Verón, Santiago Piersigilli, Lucas Mercado, Ramón Villalba, Tomás Portillo y Lucas Núñez. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Matías Rodríguez x Barreto, Nicolás Kilanowski x Mercado, Eliseo Aguirre x Juárez y Lionel Toloza x Piersigilli.

9 de Julio: Lucas Cuevas, Tomás Androetto, Agustín Vanega, Sebastián Acuña, Pablo Ramírez, Martino Uriona, Santiago Varela, Nicolás Delsole, Laureano Troncoso, Maximiliano Solari y Leandro Larra. DT: Marcelo Varela.

Cambios: Marco Rossa x Acuña, Cristian Ludueña x Desole, Guillermo Ensabella x Varela, Facundo García x Larrea y Joaquín Salvucci x Troncoso.

Goles: 26’PT Lucas Núñez (AE) y 37’PT Tomás Portillo -p- (AE)

Expulsado: 36’PT Agustín Vanega (9J) y 36’ST Eliseo Aguirre (AE)

Árbitro: Luis Martínez