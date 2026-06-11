Fondo Municipal de Promoción del Deporte: $120 millones de inversión para apoyar a los clubes de barrio

La Municipalidad de Escobar lanzó la décima edición del Fondo Municipal de Promoción del Deporte Local, con una inversión de 120 millones de pesos destinados a fortalecer clubes e instituciones deportivas, así como también acompañar la trayectoria de deportistas del distrito.



Esta iniciativa, que se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2017, cumple diez ediciones consecutivas consolidándose como política pública. Desde su creación, el Fondo Municipal de Promoción del Deporte Local benefició a más de 60 clubes de barrio de todo el distrito y 170 deportistas, ya que el 20% del total de los recursos es destinado específicamente a deportistas locales de alto rendimiento, con el objetivo de acompañar su formación y participación en competencias nacionales e internacionales.



A través de este programa, instituciones deportivas barriales pudieron realizar obras de infraestructura y mejoras en sus predios, fortaleciendo espacios comunitarios fundamentales para la práctica deportiva y el encuentro social. De esta manera, no solo se impulsa el desarrollo del deporte local, sino que también se amplían derechos a través de la inclusión social y la construcción de comunidad.



Los clubes e instituciones deportivas, así como las y los deportistas interesados en postularse para recibir el subsidio, podrán hacerlo a través de la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar). Allí encontrarán toda la información sobre requisitos, modalidades de inscripción y documentación necesaria para acceder al beneficio.