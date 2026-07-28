Gran remontada y valioso empate de Atlético Escobar en su visita a Sportivo Belgrano, uno de los equipos más fuerte de la categoría

En levantada. Así cerró Atlético Escobar su participación en la fase clasificatoria del Federal A. En su visita a San Francisco, Córdoba, por la 18va fecha consiguió un valiosísimo empate 2 a 2 contra Sportivo Belgrano con goles de sus laterales Matías Billordo y Dante Verón.

El punto conseguido por Atlético es muy meritorio. Primero, porque remontó una desventaja de dos goles contra un poderoso de la categoría, candidato a pelear por el primer ascenso. Segundo, porque impuso condiciones y dominó el ritmo del juego en un estadio complicado. Tercero, porque el DT Luciano Ábalos afirmó un 11 titular y a partir de ahí crecen las individualidades y el funcionamiento colectivo. Y cuarto, porque la igualdad le permite estirar a cuatro partidos su racha invicta, la mejor seguidilla desde que arrancó la temporada.

Desde el próximo fin de semana Escobar jugará la fase Reválida, donde se definen, por un lado, la permanencia (descienden los dos peores promedios) y, por el otro, los cinco primeros acceden a los playoffs por el segundo ascenso a la B Nacional. Por puntaje, Atlético arranca bien posicionado en una zona que tendrá de rivales a Sarmiento de Resistencia, Tucumán Central, Boca Unidos de Corrientes, Defensores de Puerto Vilelas y los ya conocidos El Linqueño, Gimnasia de Entre Ríos, Independiente de Chivilcoy y Sportivo Las Parejas.

Síntesis

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Carlos Beltrán, Gianfranco Ferrero y Tomás Pennesi; Alfio Lehmann, Pedro Contreras, Santiago Churchi y Fabricio Brener; Juan Bono y Germán Lesman. DT: Cristian Álvarez.

Cambios: Mateo Quaranta x Bono (SB), Emanuel Mercado x Lesman, Joaquín Vidal x Brener, Elías Franceschi x Contreras y Juan Ignacio Aróstegui x Churchi.

Atlético Escobar: Facundo Sánchez; Dante Verón, Hugo Paniagua, Matías Rodríguez y Matías Billordo; Tomás Portillo, Axel Juárez, Agustín Lara y Lucas Núñez; Alejandro Medina y Ramón Villalba. DT: Luciano Ábalos.

Cambios: Carlos Vera x Medina, Carlos Di Pietro x Portillo, Nicolás Kilanowski x Juárez, Osías Barreto x Rodríguez y Nicolás Cupolo x Villalba.

Goles: 19’PT Ferreyra (SB), 35’PT Lesman (SB), 39’PT Billordo (E), 27’ST Verón (E)

Árbitro: Lautaro Castagnola.