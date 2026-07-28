Interes general

Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

27 julio, 2026
Realidades de Escobar

Homenaje a Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla

El concierto rinde tributo a tres pilares fundamentales de nuestra música popular, en versiones instrumentales y vocales.

Director invitado: Nicolás Agulló

Artistas invitados: Marcelo Balsells, voz. Marcos Carreras, violín

Participación especial: Rafael Gíntoli, violín.

Miércoles 5 de agosto | 20 h

Auditorio Nacional | Palacio Libertad

Entrada libre | palaciolibertad.gob.ar

Programa

1. Libertango (Astor Piazzolla. Arreglo: Nicolás Agulló) 

2. Decaríssimo (Astor Piazzolla. Arreglo: Osvaldo Requena)  

3. El día que me quieras (Carlos Gardel. Arreglo: Néstor Marconi)  

Marcos Carreras, violín

4. Siempre se vuelve a Buenos Aires (Astor Piazzolla. Arreglo: Pablo Fraguela)

5. Balada para mi muerte (Astor Piazzolla.  Arreglo: Cristian Zarate)

6. Chiquilín de Bachín (Astor Piazzolla.  Arreglo: Cristian Zarate)

7. Alguien le dice al tango (Astor Piazzolla.  Arreglo: Cristian Zarate) 

8. Volver (Carlos Gardel. Arreglo: Cristian Zárate)

9. Por una cabeza (Carlos Gardel. Arreglo: Ariel Pirotti)

10. Golondrinas (Carlos Gardel)

11. Cuando tú no estás (Carlos Gardel. Arreglo A. Stamponi) 

12. Intro Suite TUCMA (medley de chacareras tucumanas). (Atahualpa Yupanqui. Arreglo P. Gomez Saavedra/N. Agullo) 

13. La añera (Atahualpa Yupanqui. Arreglo: P. Gomez Saavedra) 

14. Criollita santiagueña.  (Atahualpa Yupanqui) 

15. Chacarera de las piedras.  (Atahualpa Yupanqui. Arreglo: Pablo Fraguela) 

Marcelo Balsells, voz

Entrada libre