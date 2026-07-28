Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto

Homenaje a Carlos Gardel, Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla
El concierto rinde tributo a tres pilares fundamentales de nuestra música popular, en versiones instrumentales y vocales.
Director invitado: Nicolás Agulló
Artistas invitados: Marcelo Balsells, voz. Marcos Carreras, violín.
Participación especial: Rafael Gíntoli, violín.
Miércoles 5 de agosto | 20 h
Auditorio Nacional | Palacio Libertad
Entrada libre | palaciolibertad.gob.ar
Programa
1. Libertango (Astor Piazzolla. Arreglo: Nicolás Agulló)
2. Decaríssimo (Astor Piazzolla. Arreglo: Osvaldo Requena)
3. El día que me quieras (Carlos Gardel. Arreglo: Néstor Marconi)
Marcos Carreras, violín
4. Siempre se vuelve a Buenos Aires (Astor Piazzolla. Arreglo: Pablo Fraguela)
5. Balada para mi muerte (Astor Piazzolla. Arreglo: Cristian Zarate)
6. Chiquilín de Bachín (Astor Piazzolla. Arreglo: Cristian Zarate)
7. Alguien le dice al tango (Astor Piazzolla. Arreglo: Cristian Zarate)
8. Volver (Carlos Gardel. Arreglo: Cristian Zárate)
9. Por una cabeza (Carlos Gardel. Arreglo: Ariel Pirotti)
10. Golondrinas (Carlos Gardel)
11. Cuando tú no estás (Carlos Gardel. Arreglo A. Stamponi)
12. Intro Suite TUCMA (medley de chacareras tucumanas). (Atahualpa Yupanqui. Arreglo P. Gomez Saavedra/N. Agullo)
13. La añera (Atahualpa Yupanqui. Arreglo: P. Gomez Saavedra)
14. Criollita santiagueña. (Atahualpa Yupanqui)
15. Chacarera de las piedras. (Atahualpa Yupanqui. Arreglo: Pablo Fraguela)
Marcelo Balsells, voz
Entrada libre