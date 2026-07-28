Una multitud recibió a Nico González: Escobar homenajeó al finalista del Mundial 2026

Con banderas argentinas, camisetas de la Selección y la emoción de miles de vecinos y vecinas de las siete localidades del distrito, Belén de Escobar celebró el regreso del futbolista surgido en la ciudad. Ariel Sujarchuk le entregó una placa en reconocimiento a su trayectoria y anunció que será declarado Vecino Ilustre del partido de Escobar.

“Jamás pensé que Escobar me iba a recibir de esta manera. Ver a aquel nene de barrio que se ensuciaba para ir a jugar a la pelota con sus amigos, que creció en un barrio humilde como el Stone, recibir hoy todo este homenaje… No me lo esperaba, nunca lo imaginé. Es un sueño, algo que jamás esperé y que se dé de esta forma es increíble”, expresó Nico González.

El intendente Ariel Sujarchuk participó del homenaje y le entregó una placa en reconocimiento a su destacada actuación con la Selección y por llevar con orgullo el nombre de Escobar a los escenarios más importantes del deporte internacional. “Estamos muy felices. La verdad es que es una gran generosidad de Nico y de su familia darnos esta posibilidad. La plaza está llena de gente y, apenas terminemos esta nota, vamos a darnos el gran gusto de que Nico pueda estar con su gente, la que lo vio crecer acá a unas cuadras, en el barrio Stone, y que ahora lo ve triunfando en el fútbol mundial”, explicó Sujarchuk.

Además, anunció que González será declarado Vecino Ilustre del partido de Escobar, una nueva distinción que amplía el reconocimiento recibido en 2021, cuando fue declarado Ciudadano Destacado del Deporte Nacional e Internacional. La declaración lo reconoce por su «destacada trayectoria deportiva», por «representar con orgullo a nuestra comunidad» y por constituirse en «un ejemplo de esfuerzo, dedicación y superación para toda la comunidad».

Familias enteras, chicos con la cara pintada con los colores de la bandera argentina, clubes de barrio, jóvenes y adultos colmaron Hipólito Yrigoyen para saludar de cerca a su ídolo, que recorrió las calles a bordo de un camión autobomba de los Bomberos Voluntarios de Belén de Escobar. Entre aplausos, cánticos y cientos de celulares registrando el momento, Nico devolvió el cariño saludando durante todo el recorrido a quienes siguieron de cerca cada paso de su carrera.

Nacido el 6 de abril de 1998 en el barrio Stone, Nico comenzó a jugar al fútbol en el Club Sportivo Escobar y el Club Atlético Belén de Escobar antes de incorporarse a Argentinos Juniors, donde inició el camino que lo llevó al fútbol europeo. Tras vestir las camisetas del Stuttgart de Alemania, la Fiorentina y Juventus de Italia, hoy integra el plantel del Atlético de Madrid de España y es un futbolista habitual del seleccionado albiceleste, con el que conquistó la Copa América 2021 en Brasil, la Finalissima 2022 ante Italia en el estadio de Wembley (Inglaterra) y la Copa América 2024 en Estados Unidos.

En el Mundial FIFA 2026, el escobarense, apodado «El Caballo» por Lionel Scaloni, participó en siete de los ocho partidos de la Selección Argentina y fue titular en la final frente a España. Antes, había sido protagonista de las históricas remontadas de la Scaloneta ingresando desde el banco de suplentes, una muestra de la intensidad, entrega y versatilidad que lo convirtieron en una pieza clave del equipo. A lo largo del torneo disputó 210 minutos, dio una asistencia, realizó siete remates al arco, recuperó 13 pelotas y alcanzó un 82% de efectividad en los pases.

El recibimiento dejó una imagen que quedará en la memoria de Escobar: la de un pueblo abrazando a uno de los suyos. Más allá de los logros deportivos, Nico representa una historia de esfuerzo, perseverancia y sueños cumplidos que inspira a miles de chicos y chicas del distrito. Esta vez no fue Nico quien salió a buscar un sueño, fue Escobar quien salió a la calle para agradecerle por haberlo cumplido.