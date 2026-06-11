Ante la demanda estacional por virus gripales, casi 1000 personas se atendieron por Telemedicina Escobar

El servicio de Telemedicina de Escobar se consolida como una herramienta clave para descomprimir las guardias médicas y garantizar una atención más ágil para los vecinos y vecinas. Entre marzo y mayo, el sistema respondió un total de 993 consultas médicas virtuales, brindando atención clínica y pediátrica gratuita las 24 horas, todos los días del año.



El servicio resulta especialmente importante durante esta época del año, cuando aumentan las consultas por enfermedades respiratorias y otras patologías estacionales. En este contexto, la Telemedicina permite atender casos que no requieren presencialidad, y contribuye a descomprimir las guardias de hospitales y centros de salud, reservando esos espacios para situaciones de urgencia y emergencia.



Durante marzo se registraron 264 consultas, en abril 332 y en mayo 397, lo que refleja un crecimiento sostenido en el uso de esta modalidad. A través de una videollamada, vecinos y vecinas pueden recibir orientación médica, resolver dudas, obtener indicaciones y determinar si es necesario concurrir a un centro de salud o a una guardia.



El sistema funciona las 24 horas, los 365 días del año, e incluye consultas pediátricas para niños y niñas de 0 a 14 años y consultas clínicas para personas de 15 años en adelante. Para acceder al servicio, los vecinos y vecinas deben ingresar a www.escobar.gob.ar/ telemedicina desde cualquier dispositivo con conexión a internet.