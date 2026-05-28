Taty Almeida, presentará el libro «Alejandro, por siempre… amor» en el HCD local

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar informa que el próximo jueves 28 de mayo, a las 13 horas, la Presidenta de Madres de Plaza Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, presentará el libro «Alejandro, por siempre… amor», que recopila poemas de su hijo desaparecido, durante la última dictadura militar.

El encuentro se llevará a cabo en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar, Av. Tapia de Cruz 1280 de la ciudad de Belén de Escobar.

Taty, histórica referente de derechos humanos, a su vez, recorrerá la muestra «La memoria en pie», realizada en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

Cabe recordar que Alejandro Almeida era trabajador estatal, ingresando en el Instituto Geográfico Militar, al mismo tiempo que comenzaba la carrera de medicina en la UBA. Como militante social se había iniciado precozmente, con tan solo 14 años, dando clases de apoyo escolar en la Villa 1-11-14.

Había comenzado a militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue secuestrado en la vía pública, en inmediaciones de su domicilio, mediante operativo ilegal de detención y desaparición forzada, el 17 de junio de 1975. Tenía 20 años.

Un encuentro de reflexión colectiva que mantiene viva la memoria.