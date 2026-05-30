Más de 100 futbolistas anotados para las pruebas de Atlético Escobar

El proyecto futbolístico de Atlético Escobar tiene una respuesta masiva y contundente: más de 100 jugadores se anotaron para participar de las pruebas abiertas de cara a la segunda mitad del año.



Este alto nivel de interés refleja el posicionamiento que la institución está logrando en la región, consolidándose como un destino atractivo para jóvenes talentos que buscan dar el salto al fútbol profesional. Con el objetivo de reforzar el plantel, el cuerpo técnico conducido por Luciano Ábalos continúa evaluando a los aspirantes con el fin de seleccionar perfiles que aporten jerarquía e intensidad al equipo.



Para mantener la organización y el nivel de exigencia, el club recuerda los parámetros de esta búsqueda de talento:

Categorías: 2005 al 2009 (excluyente).

Requisito indispensable: contar con antecedentes probados en competencias de AFA. Preferentemente, con el pase en su poder.

Horarios: los miércoles a las 09:30 hs (puntual).

Lugar: predio Doble 5, Loma Verde, Belén de Escobar.



«La respuesta nos entusiasma y reafirma el camino que estamos tomando. La vara está alta: buscamos jugadores que no solo tengan capacidad técnica, sino que entiendan la responsabilidad que implica defender la camiseta de Atlético Escobar», destacó el DT Ábalos.