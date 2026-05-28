Convocatoria laboral: inscripción abierta para sumar personal a las fuerzas municipales de seguridad

Una nueva convocatoria laboral pública se encuentra abierta para incorporar personal al sistema de seguridad local. La búsqueda está orientada a sumar operadores/as para el Centro de Monitoreo y agentes para la Policía Municipal, en el marco del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del distrito. El proceso de selección contempla la incorporación de alrededor de 60 personas.



En el caso de la búsqueda para operador/a de monitoreo, los requisitos son: tener secundario completo, ser mayor de 18 años, contar con disponibilidad full time, certificado de antecedentes penales, residir en el partido de Escobar, aprobar una evaluación con cámaras y poseer conocimientos de nivel medio o avanzado en programas de PC.



En tanto, la búsqueda en la Policía Municipal es para agentes de la División Motorizada y choferes para móviles. Entre los requisitos se solicita ser argentino/a o naturalizado/a, mayor de 21 años, contar con secundario completo, no registrar antecedentes penales de Nación y Provincia, tener experiencia comprobable en el área de seguridad, licencia de conducir motovehículos categoría A1.3 y licencia profesional, residir en el partido de Escobar, no estar inscripto en el Registro de Deudor Alimentario y contar con disponibilidad full time.



Quienes deseen postularse deberán enviar la palabra “CONVOCATORIA” al WhatsApp 11 2475-1383 para recibir el formulario de inscripción.