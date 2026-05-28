Un empresario fue secuestrado en Maschwitz, logro liberarse y baleó a uno de sus captores

Un violento episodio tuvo lugar este martes en la localidad escobarense de Ingeniero Maschwitz, donde una peligrosa banda criminal secuestró a un empresario de 40 años, dueño de una fábrica de insumos para zapatillas. No obstante, el hombre logró escapar disparándole a uno de sus captores.

Los delincuentes eran cuatro y habían citado a la víctima en una estación de servicio YPF ubicada en el ramal Campana de Panamericana y ruta 25 (entrada a Escobar) para concretar una supuesta operación comercial vinculada a la compra de insumos. Allí habrían engañado al empresario, trasladándose hasta una vivienda sita en la calle Monteagudo al 600, del barrio Los Ñanduces de Ingeniero Maschwitz.

Una vez en la propiedad, los malvivientes le sustrajeron el teléfono celular, documentación personal y su vehículo particular. Después, mientras uno de los integrantes de la banda quedó custodiándolo dentro de la quinta, el resto utilizó el auto de la víctima para dirigirse hasta su domicilio, ubicado en el municipio de Lanús, para concretar una entradera.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el empresario permaneció maniatado con precintos hasta que, en un descuido del delincuente que lo vigilaba, logró liberarse y forcejeó con él. En medio de la pelea, consiguió quitarle el arma de fuego y le efectuó dos disparos a la altura del tórax.

Tras el enfrentamiento, el hombre escapó de la vivienda donde permanecía cautivo y pidió ayuda. Poco después, el delincuente herido ingresó a la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP) de Maquinista Savio, desde donde lo trasladaron al Hospital Enrique Erill, de Escobar. Actualmente permanece internado, con pronóstico reservado y bajo custodia policial.

Segun la investigación, tanto la víctima como los delincuentes son oriundos de la zona sur del Conurbano bonaerense. Además, el delincuente herido, de 39 años, había recuperado la libertad hacía apenas dos meses y cuenta con un importante prontuario criminal. Su identidad, hasta el momento, no trascendió. Tampoco la del empresario.

Mientras tanto, los investigadores intentan determinar qué elementos sustrajeron de la vivienda de Lanús y reconstruir la participación de cada integrante de la banda. La Policía mantiene distintos operativos para localizar a los tres prófugos