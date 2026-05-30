El Teatro Seminari vuelve a escena: avanzan las obras y se acerca la reinauguración

La Municipalidad de Escobar comenzó los trabajos de colocación de las nuevas butacas en la sala principal del Teatro Seminari Cine Italia, en el marco de los últimos preparativos para la reinauguración del histórico espacio cultural.



La reapertura oficial del teatro será el jueves 4 de junio a las 19:30 horas. La actividad marcará el regreso de uno de los espacios más emblemáticos de la cultura escobarense luego de las tareas de renovación y puesta en valor realizadas en los últimos tres meses.



Además de la instalación de las nuevas butacas, durante este período se llevaron adelante distintos trabajos destinados a mejorar la infraestructura general de la sala y la experiencia del público, como el mantenimiento del histórico piso de pinotea, el recambio de alfombras, mejoras en los espacios de circulación, tareas generales de pintura y la renovación del sistema de iluminación. Todos los trabajos se realizaron con la premisa de mantener el diseño y la identidad original del edificio inaugurado en 1889, uno de los pocos teatros de la provincia de Buenos Aires que conserva elementos característicos de la época como sus pisos, molduras y arañas de iluminación.



Como parte de la reapertura, el Teatro Seminari contará con una variada programación durante el fin de semana, comenzando el viernes 5 a las 21 horas con la obra teatral “Tirria” protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd; el sábado 6 a las 21 horas se presentará la comedia “Mi Amiga y Yo” con Sebastián Presta y Florencia Torrente; y el domingo 7 el espectáculo “Palabra Plena” de Gabriel Rolón con funciones a las 17 y 19:30 horas.