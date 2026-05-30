Escobar vivió su primer Torneo de Atletismo para personas con discapacidad

Con una convocatoria que superó los 250 inscriptos, se realizó el primer Torneo de Atletismo para personas con discapacidad en el Polideportivo Luis Monti. En la jornada deportiva, organizada por la Subsecretaría de Deportes del Municipio, participaron atletas en pruebas de velocidad (60, 80 y 100 metros), salto en largo, lanzamiento de bala y lanzamiento de pelotita.



En un video difundido por el Municipio se escucha la alegría de los protagonistas. «Es muy lindo ambiente, muy linda gente y muy lindo trato”, compartió emocionado uno de los jóvenes deportistas tras su participación en la pista. “Me encanta participar de esta actividad porque me hace todo bien acá y me gusta», agregó otra atleta. El espíritu de superación quedó grabado en las palabras de los propios atletas, quienes no ocultaron su entusiasmo por la competencia. «Lo importante es no quedarse en casa y moverse siempre», coincidieron los participantes.



Quienes estén interesados en sumarse a las distintas propuestas de Deporte Adaptado que ofrece el Municipio, o conocer en detalle los días, horarios y sedes de todas las actividades disponibles, pueden ingresar a www.escobar.gob.ar/deportes.