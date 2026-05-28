Falta muy poco. Este jueves 28, Escobar vivirá una nueva edición del Día de las Hamburguesas, una propuesta gastronómica que reunirá a comercios de distintas localidades del distrito con promociones especiales para homenajear a una de las comidas más populares del mundo.
La propuesta ya cuenta con la participación de 30 locales de Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Garín, Loma Verde y Maquinista Savio. Habrá promociones como 2×1 en varios restaurantes, descuentos de hasta el 50% pagando en efectivo, combos desde $8.900 y beneficios como una segunda hamburguesa al 50% o media pinta de cerveza gratis con la compra de una burger.
También se destacan combos para compartir, beneficios pagando con transferencia, menús con gaseosas incluidas y opciones con papas fritas, aros de cebolla y variedades gourmet a precios promocionales. La oferta es amplia y variada para todos los gustos y bolsillos.
Para conocer el listado completo de las hamburgueserías adheridas y todas las promociones disponibles, ingresá en www.escobar.gob.ar/diadelashamburguesas.
Cuenta regresiva para el Día de las Hamburguesas en Escobar
Falta muy poco. Este jueves 28, Escobar vivirá una nueva edición del Día de las Hamburguesas, una propuesta gastronómica que reunirá a comercios de distintas localidades del distrito con promociones especiales para homenajear a una de las comidas más populares del mundo.