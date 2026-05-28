Atlético Escobar y un empate en cero con gusto a poco frente a Independiente de Chivilcoy

Por la 10ma fecha de la Zona 1 del Federal A, Atlético Escobar consiguió un empate 0 a 0 ante Independiente de Chivilcoy. El resultado deja al Fucsia en la última posición de la tabla, en igualdad de puntos con Gimnasia de Concepción del Uruguay. Estos son los datos duros de un partido que el local puede leer como vaso medio lleno o medio vacío.



Empecemos por el vaso medio lleno. Atlético jugó el mejor partido de su etapa profesional. Por primera vez en el Federal fue superior los 90 minutos, tanto que Independiente nunca encontró la pelota y apenas arrancado el segundo tiempo dio claras muestras de conformarse con el puntito. Y a eso lo llevó un Escobar agresivo desde el pitazo inicial, con su última línea bien plantada en terreno rival, juego externo por las bandas en el tándem Billordo-Cupolo por izquierda y Barreto-Núñez por derecha, con Tomás Portillo cada vez más voz protagonista, y una dupla de ataque Luna-Villalba que comienza a entenderse. Mención aparte para la zaga, tan vilipendiada en los anteriores encuentros: Verón y Paniagua se mostraron muy firmes. El cero en el arco propio -algo inédito hasta ahora- también es para celebrar.



Atlético inquietó de manera constante a Marcos Cordero. Sin embargo, a las jugadas nacidas del juego asociado siempre les faltaba la puntada final. El apuro por ponerse en ventaja le jugaban una mala pasada a los atacantes del Fucsia. Y cuando vencían eso, aparecían las manos salvadoras de Cordero para ahogar el grito.



Acá empieza el párrafo del vaso medio vacío. Atlético jugó su mejor partido y no pudo ganar. Generó unas 10 situaciones y ni siquiera metió un gol. Un poco fue por ansiedad y apuro, otro tanto por falta de pericia. En definitiva, Escobar dejó dos puntos en el camino, un lujo que en estos tiempos de necesidades y urgencias no se puede regalar.



El empate deja un sabor agridulce, mezvla de esperanza por todo lo que puede ser y de resignación por la victoria que no fue. El juego contra Independiente marca que el DT Luciano Ábalos encontró la senda para reconstruir al campeón invicto del Regional. En el próximo partido, una parada complicada contra Sportivo en Las Parejas, se confirmará si la levantada futbolística es el inicio de una segunda ronda con más alegrías que tristezas o un espejismo.



Síntesis



Atlético Escobar: Facundo Sánchez, Dante Verón, Matías Billordo, Osías Barreto, Axel Juárez, Hugo Paniagua, Nicolás Cupolo, Lucas Nuñez, Nahuel Luna, Tomás Portillo y Ramón Villalba. DT: Luciano Ábalos.



Cambios: Agustín Lezcano x Villalba, Martín Sosa x Cupolo, Lucas Mercado x Juárez.



Independiente (Chivilcoy): Marcos Cordero, Agustín Vera, Lucas Acuña, Nicolás D’Annunzio, Dardo Torres, Nahuel Cisnero, Tenca Hernández, Bruno Benítez, Francisco Aman y Leonel Retamozo. DT: Juan José Lungarzo.



Cambios: Leonardo Rodríguez x Benítez, Francisco Funes x Aman, Juan Manuel Sánchez x Retamozo, Agustín Herrera x D’Annunzio, Gian Borgognoni x Acuña.



Amonestado: Luna (AE)



Árbitro: José Darío Sandoval