Cientos de chicos disfrutaron de un sábado de fiesta en la Granja Don Benito

Durante el fin de semana largo, la Granja Don Benito recibió a decenas de familias de todo el distrito que se acercaron para recorrer el predio, interactuar con los animales y participar de distintas propuestas recreativas. Con actividades para todas las edades, este espacio municipal volvió a consolidarse como uno de los paseos favoritos de chicos y grandes.



En la jornada del sábado, con la participación del intendente Ariel Sujarchuk, se realizaron festejos especiales por el Día del Animal, que habían sido pospuestos debido a las condiciones climáticas. La celebración incluyó actividades recreativas para fomentar el vínculo entre las personas y los animales, vacunación antirrábica gratuita, charlas sobre tenencia responsable, sorteos, espectáculos en vivo, DJ, inflables, pintacaritas y food trucks.



También participaron equipos de Zoonosis y de la organización Dos Orejas, que brindaron información sobre adopción responsable y bienestar animal. Uno de los momentos más destacados fue el desfile de mascotas, donde niños y niñas compartieron la actividad junto a sus perros y gatos y recibieron distintos premios.



Ubicada en Ingeniero Maschwitz, la Granja Don Benito recibe entre 2.000 y 5.000 visitantes por semana y se consolidó como una de las propuestas recreativas más elegidas del distrito. Actualmente alberga 74 animales, entre ellos vacas, llamas, caballos, mulos, burros, ovejas, cabras, patos y la popular cerdita Bondiola, uno de los personajes más queridos por quienes recorren el predio.



Además de las visitas recreativas, la granja desarrolla propuestas educativas para escuelas e instituciones, permitiendo que chicos y chicas conozcan de cerca la vida rural, aprendan sobre el cuidado de los animales e interactúen con ellos en un entorno seguro. También ofrece festejos de cumpleaños y actividades especiales durante todo el año. Otro de los atractivos del espacio son los circuitos de arborismo y juegos aéreos, que incluyen puentes colgantes, tirolesas y palestras de escalada adaptadas para distintas edades, complementando la experiencia de contacto con la naturaleza con propuestas de aventura y recreación.



La Granja Don Benito abre sus puertas de miércoles a domingo, de 9 a 17 horas. Los menores abonan una entrada de $3.400 y los mayores $5.300, mientras que los miércoles y jueves el ingreso para menores es gratuito. También ingresan sin cargo niños y niñas de hasta 3 años, jubilados, personas con discapacidad y sus acompañantes. Para conocer más sobre sus actividades y propuestas, se puede visitar su cuenta de Instagram: @granjadonbenito.