Interes general

Cientos de chicos disfrutaron de un sábado de fiesta en la Granja Don Benito

27 mayo, 2026
Realidades de Escobar

Durante el fin de semana largo, la Granja Don Benito recibió a decenas de familias de todo el distrito que se acercaron para recorrer el predio, interactuar con los animales y participar de distintas propuestas recreativas. Con actividades para todas las edades, este espacio municipal volvió a consolidarse como uno de los paseos favoritos de chicos y grandes.

En la jornada del sábado, con la participación del intendente Ariel Sujarchuk, se realizaron festejos especiales por el Día del Animal, que habían sido pospuestos debido a las condiciones climáticas. La celebración incluyó actividades recreativas para fomentar el vínculo entre las personas y los animales, vacunación antirrábica gratuita, charlas sobre tenencia responsable, sorteos, espectáculos en vivo, DJ, inflables, pintacaritas y food trucks. 

También participaron equipos de Zoonosis y de la organización Dos Orejas, que brindaron información sobre adopción responsable y bienestar animal. Uno de los momentos más destacados fue el desfile de mascotas, donde niños y niñas compartieron la actividad junto a sus perros y gatos y recibieron distintos premios.

Ubicada en Ingeniero Maschwitz, la Granja Don Benito recibe entre 2.000 y 5.000 visitantes por semana y se consolidó como una de las propuestas recreativas más elegidas del distrito. Actualmente alberga 74 animales, entre ellos vacas, llamas, caballos, mulos, burros, ovejas, cabras, patos y la popular cerdita Bondiola, uno de los personajes más queridos por quienes recorren el predio.

Además de las visitas recreativas, la granja desarrolla propuestas educativas para escuelas e instituciones, permitiendo que chicos y chicas conozcan de cerca la vida rural, aprendan sobre el cuidado de los animales e interactúen con ellos en un entorno seguro. También ofrece festejos de cumpleaños y actividades especiales durante todo el año. Otro de los atractivos del espacio son los circuitos de arborismo y juegos aéreos, que incluyen puentes colgantes, tirolesas y palestras de escalada adaptadas para distintas edades, complementando la experiencia de contacto con la naturaleza con propuestas de aventura y recreación.

La Granja Don Benito abre sus puertas de miércoles a domingo, de 9 a 17 horas. Los menores abonan una entrada de $3.400 y los mayores $5.300, mientras que los miércoles y jueves el ingreso para menores es gratuito. También ingresan sin cargo niños y niñas de hasta 3 años, jubilados, personas con discapacidad y sus acompañantes. Para conocer más sobre sus actividades y propuestas, se puede visitar su cuenta de Instagram: @granjadonbenito.